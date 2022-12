Tölvuleikir kosta minna en hundrað krónur á útsölu

Vetrarútsala leikjaveitunnar Steam er vegleg að venju og í fullu fjöri þessa stundina, en þar má finna vinsæla og stóra tölvuleiki á allt að 90% afslætti.

Útsalan hófst 22. desember og kæmi því ekki á óvart ef einhverjir tölvuleikir hafa leynst í jólapakkanum þetta árið. Það verður þó hægt að nýta útsöluna fram yfir áramót þar sem hún stendur til 5. janúar.

Með því að fylgja þessum hlekk er hægt að skoða allt leikjasafn Steam og þar með leikina á útsölu.

Slegið vel af verði tölvuleikja

Tölvuleikir á borð við Portal, Left 4 Dead, Half Life og Day of Defeat eru til dæmis á 90% afslætti. Ódýrustu leikirnir á veitunni kosta minna en 150 íslenskar krónur, eða minna en einn bandarískan dal.

Aðrir vinsælir leikir eins og Hades, Tiny Tina's Wonderland, Resident Evil, Dead By Daylight, The Forest, Doom, The Elder Scrolls, New World, Assassin's Creed, Age of Empires og Halo eru líka á góðum afslætti.

Hér að neðan má sjá mynd af vinsælustu leikjum útsölunnar fram að þessu.

Það eru leikir eins og FIFA 23, Call of Duty: Modern Warfare II, Grand Theft Auto, Red Dead Redemption II og Forza Horizon.