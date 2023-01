Salan fer á flug eftir vinsæla þáttaröð

Þrátt fyrir að leikurinn sjálfur sé næstum 10 ára gamlir hefur salan þeirra tekið á loft eftir nýja þáttaröð The Last of Us.

The Last of Us hefur hafið göngu sína á streymisveitunni HBO og hafa aðdáendur leiksins og áskrifendur HBO tekið vel í þáttaröðina.

Þættirnir hafa fengið góðar viðtökur og margir telja þá skylduáhorf.

Tveir leikir seljast vel

Eftir útgáfu þáttana hafa leikirnir tveir sem bera nafnið The Last of us Part I og The Last of Us Remastered hoppað nokkur hundruð prósent upp í sölutölum vikunnar.

The Last of Us Part I er nú á topp 20 lista mest seldra leikja í Bretlandi eftir að hafa farið upp um 238% í seldum eintökum.

Það sem er ótrúlegt við þessa staðreynd er að leikurinn er næstum orðinn 10 ára gamall og því gaman að sjá að hann hefur gengið í endurnýjun lífdaga.