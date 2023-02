Býr til yfir fjórar klukkustundir af efni

Bandaríski leikarinn Giancarlo Esposito, frægur fyrir leik sinn í þáttunum Breaking Bad hefur endurnýjað samstarf sitt við leikinn Far Cry 6.

Í leiknum segir Giancarlo frá sögu sinni og er hann einn aðalleikari leiksins. Leikurinn kom út árið 2021 og var leikurinn mjög vinsæll í kjölfar frétta um samstarfið.

Núna um 15 mánuðum síðar hefur Ubisoft gefið út að 5 ný hljóðbrot verði sett í leikinn þar sem saga aðalpersónunnar verður rakin enn dýpra. Hljóðbrotin eru yfir fjórar og hálf klukkustund að lengd.

Einnig eru hljóðbrotin aðgengileg á miðlum Audible, sem er rafbóka- og hlaðvarpsveita. Far Cry og Audible hafa unnið náið saman við gerð hljóðefnis fyrir tölvuleikina sína og hefur Audible komið að leikjum á borð við: Assasin's Creed Gold, The Division og Far Cry.