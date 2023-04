Það þarf að búa til mynd byggða á leiknum

Stórleikarinn Jack Black, sem er frægur fyrir leik sinn í bíómyndum á borð við School of Rock, Jumanji, Gulliver's Travels og The Holiday segir að goðsagnakenndi leikurinn Red Dead Redemption þurfi að fá tíma á bíóskjám.

Margir framleiðendur hafa farið þá leið að búa til bíómyndir byggðar á tölvuleikjum en til dæmis er leikurinn Super Mario búinn að fá sína mynd sem er til sýnis í kvikmyndahúsum þessa dagana.

Söguþráðurinn áhugaverður

Jack Black er einn af aðalleikurum í nýrri mynd Super Mario og kom fram í viðtali þar sem hann var spurður hvaða leikir ættu skilið að fá sína eigin bíómynd og nefndi hann þar Red Dead Redemption.

Grafík/Rockstar Games

„Það er hægt að gera þetta svo vel, eins og sést hefur með nýju þáttunum um The Last of Us sem hafa slegið í gegn, það eru margir leikir sem mættu segja sögu sína á stærra sviði“.

Margir aðdáendur leiksins eru eflaust sammála þar sem fáir leikir sem hafa jafn ríkan og góðan söguþráð og Red Dead Redemption.