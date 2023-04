Tilkynntu samstarfið óvart

Tæknifyrirtækið Microsoft tilkynnti í gær samstarf við Ubisoft fyrir eigendum Xbox leikjatölvanna.

Samstarfið við Ubisoft hefur verið í bígerð síðan sumarið 2022 og orðrómar um samstarfið verið háværir undanfarið þar sem eigendur leikjatölvanna kölluðu eftir fleiri möguleikum fyrir þá sem eru í áskriftarleiðum Xbox.

Eigendur Playstation tölvanna geta spilað Ubisoft leiki með áskrift að Ubisoft+ og því skiljanlegt að Xbox-eigendur bíði spenntir.

Nú fer að styttast í að Ubisoft+ fari í loftið fyrir Xbox leikjatölvurnar og fá spilarar þá aðgang að tugum leikja frá Ubisoft, meðal annars vinsælu leikina Assassin's Creed, Far Cry, Just Dance, Watch Dogs og The Crew.

Ubisoft+ verður þá í boði á borðtölvum, Playstation og Xbox og viðbúist að leikir þeirra fái meiri spilun og umfjöllun þegar fleiri niðurhala þeim.