Seldu 10 milljón eintök á þremur dögum

Japanski tæknirisinn Nintendo gaf nýlega út leikinn Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Fyrirtækið hefur unnið lengi að leiknum og miklar vonir bundnar að leikurinn myndi auka sölu Nintendo Switch leikjatölvanna þar sem færri virðast kaupa tölvuna um þessar mundir.

Nintendo gaf út tilkynningu á Twitter-síðu sinni þar sem þeir segja leikinn vera best selda leikinn í sögu The Legend of Zelda leikja. Fyrsti leikurinn kom út árið 1986.

The Legend of Zelda leikirnir eru einir vinsælustu leikir heims og hafa selst yfir 125 milljón eintök áður en nýi leikurinn kom út. Nýi leikurinn hefur byrjað betur en nýr Harry Potter leikur sem seldi 12 milljónir eintaka á tveimur vikum.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gerist á stóru korti þar sem spilari getur ferðast um og skoðað eins og hann vill og líkist því sem þekkist í Grand Theft Auto eða Skyrim. Leikurinn fær einnig frábæra dóma og segja fræðingar að leikurinn muni auka tekjur Nintendo til muna.