Hætta öllu eftir lélegar viðtökur

Þýski tölvuleikjaframleiðandinn Deadalic Entertainment gaf út leikinn The Lord of the Rings: Gollum fyrr á árinu og síðan þá hefur fyrirtækið þurft að hætta framleiðslu á nánast öllu.

Leikurinn fékk eina verstu einkunn sögunnar og voru margir spilarar ósáttir við útgáfuna eftir að hafa beðið lengi eftir leiknum.

Deadalic baðst afsökunar á leiknum og lofaði fleiri og betri leikjum á árinu, nú hafa stjórnendur fyrirtækisins hinsvegar gefið út að ekkert verði af þeim leikjum. Það verður því ekkert framhald af þessum misheppnaða leik og er ekki víst að framleiðandinn geti náð striki sínu eftir þetta.