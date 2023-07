Hálaunaðir stjórnendur

Tæknifyrirtækið Nintendo birti í gær skýrslu um fjármál fyrirtækisins fyrir fyrri helming ársins 2023.

Nintendo gaf út snemma á árinu einn vinsælasta leik ársins en leikurinn The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom seldist í tíu milljón eintökum á fyrstu viku sinni og fékk frábæra dóma.

Samkvæmt skýrslunni voru launahæstu starfsmenn fyrirtækisins Shuntaru Furukawa sem er forstjóri Nintendo, hönnuðurinn og stjórnarformaðurinn Shigeru Miyamato og nokkrir af hæst settu starfsmönnum fyrirtækisins, Shinya Takahasji, Satoru Shiba og Ko Shiota.

Efstur á launalistanum var forseti Nintendo með 2,5 milljónir dollara í árslaun eða um 342 milljónir króna á ári, en það gera 28,5 milljónir á mánuði. Þar á eftir kemur Miyamoto sem var með 23 milljónir króna á mánuði.

Þrátt fyrir að stjórnendurnir séu á himinháum launum er þetta ekki há upphæð í tæknigeiranum en til samanburðar má nefna forstjóra tölvuleikjaframleiðandans Activision Blizzard, Bobby Kotick, sem fékk 154 milljónir dollara í laun árið 2020 en það gerir um 21 milljarður króna, sem eru tæpir tveir milljarðar á mánuði í laun.

Mikið af tekjum stjórnenda Nintendo eru frammistöðutengdar greiðslur en lykilmenn fyrirtækisins fá greitt meira ef verkefnin standa sig vel. Miyamoto sá um Super Mario Bros á síðasta ári og fékk háar greiðslur fyrir kvikmyndina sem kom út.