Hristingurinn gerir vart við sig í tölvuheimum

Mjólkurhristingurinn Grimace Shake, sem er ný viðbót á veitingastöðum McDonalds í Bandaríkjunum hefur notið gríðarlega vinsælla undanfarna daga og virðist það vera tilkomið vegna samfélagsmiðilsins TikTok.

Notendur samfélagsmiðilsins keppast nú um að gera frumlegustu útgáfu Grimace Shake myndbanda en þau snúast um að óska Grimace til hamingju með daginn og svo gerast óhugnalegir hlutir.

Eftir að hamingjuóskirnar klárast lenda einstaklingarnir í ógöngum og sjást liggjandi á mismunandi stöðum útötuð í bláu „Grimace“ blóði.

Nú virðist sem þetta netfyrirbæri sé að festa rætur sínar í tölvuleikjaheiminum en hristingurinn gerði vart við sig á Twitter-síðum ýmissa tölvuleikja eins og Sonic the Hedgehog, Among Us og Apex Legends.

Einnig geta spilarar Skyrim fengið viðbót þar sem spilarinn getur keypt Grimace Shake í leiknum.

Samsett mynd