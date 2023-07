Sölumet í Japan í júní

Leikjatölvan Nintendo Switch virðist halda vinsældum sínum vel í Japan þrátt fyrir að vera sex ára gömul. Samkvæmt skýrslu frá Nikkei seldust fleiri eintök af leikjatölvunni í júní 2023 en í öllum öðrum júnímánuðum síðan tölvan kom út. Meira en 380.000 eintök voru seld í Japan í júní sem er 68% fleiri tölvur en á sama tíma í fyrra.

Talið er að vinsældir leiksins The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sé ein af ástæðum vinsældum tölvunnar en leikurinn hefur fengið frábæra dóma. Þrátt fyrir að fleiri tölvur séu að seljast í Japan er ekki sömu sögu að segja annarsstaðar en tölvan hefur sjaldan selst í jafn fáum eintökum um heiminn allan. Búist er við því að Nintendo kynni til leiks nýja leikjatölvu innan tíðar.