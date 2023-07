Bæta Nicki Minaj og Snoop Dogg við í leikinn

Í tilefni af 50 ára afmæli tónlistarstílsins Hip Hop hafa framleiðendur leiksins Call of Duty ákveðið að uppfæra leikinn Modern Warfare 2. Nú geta spilarar hlaupið um í leiknum sem tónlistarmennirnir Nicki Minaj, Snoop Dogg eða 21 Savage sem öll eru fræg fyrir tónlist sína í Hip Hop-heiminum.

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Snoop Dogg kemur við sögu í Call of Duty en hann var raddleikari í Call of Duty: Ghosts og spilanlegur karakter í Call of Duty: Vanguard. Þetta verður þó í fyrsta sinn sem Nicki Minaj og 21 Savage koma fram í Call of Duty leikjaseríunni.