Tvö sæti laus í undanúrslitum

Í dag fara fram tvær viðureignir á stórmótinu í Counter-Strike, IEM Cologne 2023. Mótið fer fram í Þýskalandi og er leikið í íþróttahöllinni Lanxess Arena í Köln. Liðin ENCE og G2 eru nú þegar komin í undanúrslit en í dag mætast liðin Vitality gegn Cloud9 og svo Heroic gegn Astralis.

Undanúrslitin fara fram klukkan 13.30 og 17.00 á laugardag þar sem leikið verður undir BO3 fyrirkomulaginu (best of three) en þá þarf lið að vinna tvö kort til þess að vinna viðureignina. Í úrslitunum á sunnudag verður leikið undir BO5 fyrirkomulaginu þar sem lið þarf að vinna þrjú kort til þess að vera krýndur sigurvegari.

Leikir dagsins: