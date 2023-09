Kynna nýtt kort til leiks

Hönnuðir tölvuleiksins Among Us kynntu til leiks nýtt kort í stórri uppfærslu. Among Us varð geysivinsæll árið 2020 þegar margir leituðu leiða til þess að skemmta sér með vinum sínum í miðjum kórónuveirufaraldri.

Nýjasta kortið ber nafnið „The Fungle“ og verður gert aðgengilegt í október.

Á kortinu hlaupa spilararnir um á plánetu sem er yfirfull af geimverum með áskoranir fyrir spilarana. Among Us kom fyrst á markað árið 2018 en fékk ekki mikla athygli fyrr en kórónuveirufaraldurinn skall á. Fólk leitaði leiða til þess að tengjast á kvöldin og um helgar og stytta sér stundir og varð leikurinn vinsæll hjá mörgum.

Leikurinn gengur út á að finna morðingjana í hópnum sem reyna taka spilara út, einn af einum, og komast hjá því að vera ásakaður um morðið og kosinn úr leiknum. Tilkynningin um nýja kortið kom á ráðstefnunni Nintendo Direct og hér fyrir neðan má sjá nýja kortið.