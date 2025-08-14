Skjálfti snýr aftur

Fjölmörg ár eru liðin frá því Skjálfti var síðast haldinn, en í haust verður mótið endurvakið. Rafíþróttasamband Íslands hefur undanfarin misseri fengið fjölmargar ábendingar frá áhugafólki sem saknar opinna LAN móta í anda þeirra sem Skjálfti var þekktur fyrir.
„Rafíþróttir eru orðnar mun stærri grein en þegar Skjálftamótin voru hvað vinsælust, en í dag spilar fólk þó að mestu heima. Nú viljum við bjóða aftur upp á þann anda sem mótin höfðu,“ segir Jökull Jóhannsson, framkvæmdastjóri Rafíþróttasambands Íslands
Að mótinu standa öflugir samstarfsaðilar, þar á meðal Ljósleiðarinn, Síminn, Red Bull og Ofar, sem styðja við framkvæmdina. Á dagskránni verður bæði fjölbreytt úrval móta og opið lansvæði þar sem gestir geta notið andrúmsloftsins og spilað saman á staðnum.
Skráning hefst í næstu viku, en Skjálfti fer fram í Digranesi dagana 26.–28. september. Skipuleggjendur segjast hlakka sérstaklega til að taka á móti keppendum og gestum á ný í þessu sögufræga LAN umhverfi.
Skjálfti hófst innan vébanda Símans Internet (áður Landssíminn) haustið 1998. Upphaflega var Skjálfti nafnið á leikjaþjóni Símans, skjalfti.simnet.is, sem fór í loftið 9. október 1998. Á árunum 2003–2005 náði Skjálfti hápunkti hvað umfang og vinsældir varðar. Mótin voru haldin að jafnaði fjórum sinnum á ári (yfirleitt um febrúar, vor, sumar og haust) og hvert mót laðaði að sér hundruð keppenda og gesta.
Upphaflega var heimasíða Skjálfta á Hugi.is, en færðist síðar yfir á lénið skjalfti.is, sem nú tilheyrir Símanum hf. Hér að ofan má sjá skjáskot af vefnum skjalfti.is eins og hann birtist á sínum tíma.
Áhrif Skjálfta á íslenskt tölvuleikjasamfélag eru óumdeilanleg. Mótaröðin skapaði heila kynslóð af metnaðarfullum leikmönnum, ruddi brautina fyrir viðurkenningu á rafíþróttum sem alvöru keppni og byggði upp innviði (t.d. leikjaþjóna og mótsfyrirkomulag) sem aðrir gátu síðar tekið við.
Hér að ofan má sjá Instagram-mynd frá CS Nostalgían, tekin á Skjálfta 3 árið 2003. Mótið fór fram helgina 22. – 24. ágúst í íþróttahúsi HK í Digranesi. Ef myndin birtist ekki mælum við með að endurhlaða síðuna.