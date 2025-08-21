Complexity segir skilið við Counter-Strike eftir tvo áratugi

Eftir rúmlega tuttugu ára viðveru á sviði Counter-Strike hafa stjórnendur bandaríska félagins Complexity ákveðið að hætta keppni í CS2. Ástæðan er sögð fjárhagslegur þrýstingur sem hefur gert reksturinn óviðráðanlegan.
Félagið var stofnað árið 2003 og hóf keppni í Counter-Strike árið 2004. Á þessum tveimur áratugum hefur liðið unnið til margvíslegra verðlauna og sigra í stórmótum. Þar má nefna sigurinn í BLAST Premier Spring 2020 European Finals skilaði Complexity 335 þúsund Bandaríkjadölum sem samsvarar um það bil 46,2 milljónum íslenskra króna.
Complexity tók þátt í fjölmörgum CS2 mótum á þessu ári, þar á meðal á IEM Katowice, Melbourne, Cologne og PGL Bucharest. Besti árangurinn var fjórða sæti í Rúmeníu en liðið náði ekki að festa sig í sessi í fremstu röð. Messioso, framkvæmdastjóri liðsins, sagði að frammistaðan eftir Melbourne hefði átt að vera betri.
Jason Lake, stofnandi Complexity, greindi frá því að ákvörðunin hefði verið óhjákvæmileg:
„Eftir mjög sterkt ár 2023 og 2024 hefur árið 2025 reynst erfitt í efnahagslífi rafíþrótta. Við höfum einfaldlega ekki getað aflað nægilegra tekna til að styðja við Tier 1 liðinu,“ sagði Lake. Hann bætti við að þó unnt hefði verið að teygja lopann lengur vildi hann „gera rétt gagnvart leikmönnunum“. Engar áætlanir eru til um endurkomu fyrr en fjárhagsstaðan batnar.
Á sama degi og tilkynningin var gefin út greindi úkraínska félagið Passion UA frá nýrri leikmannahópnum sínum. Félagið, sem stofnað var af knattspyrnumanninum Oleksandr Zinchenko, hefur fengið kjarnann úr liðinu sem áður bar liti Complexity. Þar eru Johnny „JT“ Theodosiou, Håkon „hallzerk“ Fjærli, Michael „Grim“ Wince og Nick „nicx“ Lee, sem allir sameinast fyrrverandi þjálfara sínum, Tiaan „T.c“ Coertzen, sem yfirgaf Complexity í mars.
Hópurinn er fullmótaður með Vladyslav „Kvem“ Korol sem kom til Passion í ársbyrjun. Bandaríski leikmaðurinn Danny „Cxzi“ Strzelczyk stendur hins vegar utan liðs, en hann hefur sett sig á frjálsan markað og lýst yfir áhuga á að halda áfram keppni í Norður-Ameríku eða Evrópu.
Passion UA ætlar sér að láta til sín taka strax, en nýja liðið keppir á StarSeries Fall mótinu í Búdapest í næsta mánuði. Þar fær það tækifæri til að mæta sterkum liðum á borð við Natus Vincere, B8 og Ninjas in Pyjamas.