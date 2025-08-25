Minningarmót vakti athygli um alla Evrópu – Styrktarsöfnun heldur áfram

Í gær kom íslenska Rocket League samfélagið saman til að minnast Árna Fannars Aðalsteinssonar, betur þekktur sem Arconix96, sem lést langt fyrir aldur fram. Haldið var sérstakt minningarmót þar sem vinir, félagar og keppnisfélagar hans sameinuðust í leiknum sem hann hafði svo mikla ástríðu fyrir.
Bein útsending fór fram á Twitch-rás RLÍS, þar sem áhorfendur gátu fylgst með leikjunum, andrúmsloftinu og þeirri stemningu sem ríkti á mótinu. Samanlagt tóku tíu lið þátt og keppt var í Rumble, sem var uppáhalds „game mode“ Árna Fannars.
Úrslit réðust á dramatískan hátt þegar Danni Djús og Robo, einnig þekktur sem NjósnaUglan, tryggðu sér sigur gegn Bizzy og Frussa á lokametrunum.
Alls hafa um 200 þúsund krónur safnast fyrir fjölskyldu Árna. Til þess að styðja áfram er hægt að leggja inn á styrktarreikning Kt: 240896-3039 Rkn: 0301-26-063039 eða í gegnum GoFundMe-síðu sem hefur verið sett upp.
Í beinu útsendingunni bárust fallegar kveðjur frá vinum og leikfélögum um alla Evrópu. Árni Fannar keppti í fjölmörgum Rocket League deildum erlendis og átti stóran vinahóp innan leiksins. Sérstaklega vakti athygli þegar sænska Rocket League deildin sendi „raid“ inn á útsendinguna til að sýna samhug með íslenska samfélaginu.
Jóhannes Geir Sigurjónsson, betur þekktur sem Brjánzi og einn af skipuleggjendum mótsins, vill þakka öllum þeim sem lögðu hönd á plóg.
„Ég vil færa RLÍS, 354 samfélaginu, Brave Esports og öllum öðrum sem hjálpuðu til innilegar þakkir,“ sagði Brjánzi í samtali við esports.is.
Hann bætti við að það hefði verið afar áhrifamikið að fá hinn goðsagnakennda Rocket League „caster“ Dingó til liðs við minningarmótið, en hann er einn af upphafsmönnum íslenska Rocket League samfélagsins og kom sérstaklega til að heiðra Árna.