Mongolz hreppti heimsmeistaratitilinn

Það var söguleg stund í Counter-Strike 2 á Esports World Cup 2025 þegar mongólska liðið The Mongolz tryggði sér sigur í úrslitum gegn Aurora Gaming. Með því bætist liðið í hóp þeirra félaga sem unnið hafa meistaratitil á mótinu, en mótið fór fram í Riyadh í Sádi-Arabíu.
Keppnin var hörð og miskunnarlaus, þar sem ein töpuð viðureign þýddi endalok. The Mongolz, sem hófu mótið sem fjórða styrkleikalið, byrjuðu á öruggum sigri gegn Gamer Legion.
Í átta liða úrslitum áttu þeir í harðri viðureign við 3DMAX, misstu einn leik en svöruðu fyrir sig á Nuke þar sem þeir lokuðu leiknum 13:8 og komust áfram.
Á esports.is kemur fram að í undanúrslitum beið heimsfrægt lið, Team Vitality, sem margir höfðu talið ósigrandi á mótinu. Mongolz stigu þar upp með ótrúlegri einbeitingu og tryggðu sér sæti í úrslitum með eftirminnilegum 2:1 sigri.
Tugþúsundir stuðningsmanna í Mongólíu fylgdust með úrslitaleiknum þar sem The Mongolz mættu Aurora Gaming. Fyrsti leikurinn fór alla leið í framlengingu og endaði 16:14. Annar leikurinn var jafn en Mongolz sigruðu 13:9.
Þá var loksins dregið til stóra höggsins í þriðja leiknum þar sem þeir sýndu fullkomna stjórn og unnu með yfirburðum 13–4. Þar með var sigurinn tryggður.
Enginn efast um að Sodbayar „Techno4K“ Munkhbold var maður mótsins. Hann var valinn SONY MVP og hlaut auk þess 10.000 bandaríkjadala, sem samsvarar um 1,3 milljónum íslenskra króna, í verðlaun fyrir frábæra frammistöðu.