OMNI sigraði í fyrstu umferð GameTíVí-deildarinnar

GameTíVí-deildin í PUBG hófst af krafti þar sem 18 lið öttu kappi. Leiknir voru sex leikir og stóð OMNI uppi sem sigurvegari eftir fyrstu umferðina með 88 stig. Með þeim árangri tryggði liðið sér öruggt forskot á toppnum.
Hraðblettur náði frábærum árangri og fór upp um fimm sæti í heildarstigum, endaði í öðru sæti með 59 stig. KNGR og Trudalestin fylgdu fast á eftir með 55 og 51 stig hvort um sig. Þar fyrir neðan mátti sjá hörð átök um sæti í miðjunni þar sem Hraunbitar, Team Iceland og Fresh börðust fyrir sætabreytingum, en Hot Drop og Nic Cage Fan Club lokuðu topp tíu hópnum.
354 Esports, NLG Blue og Agentooo eru með svipaðan stigafjölda, en Trudapestin, Hlíðarmenn, Cirko og Ulfur þurfa að safna stigum í næstu umferðum til að blanda sér í toppbaráttuna. Nicewayz og Hype áttu erfitt uppdráttar að þessu sinni og sitja á botninum eftir fyrstu sex leikina.
Mótið í Icelandic PUBG League (IPL) heldur áfram næstu vikur, þar sem fjórar umferðir verða spilaðar á haustönn. Fyrir hverja umferð eru veitt verðlaun fyrir þrjú efstu liðin.
Í frétt esports.is kemur fram að Íslandsmeistaramótið fer fram dagana 6. og 7. desember 2025. Þátttökurétt á mótinu hljóta þau lið sem ljúka deildarkeppninni í 1.–16. sæti.
Bein útsending fór fram á Twitch-rás GameTíVí þar sem lýsendurnir Steypa, Snapster og Icenosi fylgdu áhorfendum eftir með lifandi frásögn og spennuþrunginni lýsingu.
Fyrsta kvöldið sýndi glögglega að baráttan um efstu sætin verður æsispennandi á komandi vikum og að OMNI er liðið sem allir þurfa að veita sérstaka athygli.