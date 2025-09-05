FIA sameinar karting og rafíþróttir á HM 2025

FIA, Alþjóðlega akstursíþróttasambandið, hefur tilkynnt að heimsmeistaramót FIA í karting, betur þekkt sem gokart á Íslandi, árið 2025 verði í fyrsta sinn með rafíþróttaviðburð á dagskrá. Viðburðurinn verður haldinn í Kristianstad í Svíþjóð dagana 11. til 14. september 2025 og er skipulagður af sænska akstursíþróttasambandinu.
Markmiðið er að sýna fram á hvernig keppni í hermibúnaði geti verið raunhæfur farvegur inn í akstursíþróttir, en keppt verður á iRacing kerfinu í sýndarútgáfum af FIA F4 kappakstursbílum. Þeir hafa þegar sannað sig í rafíþróttum, meðal annars í FIA F4 Global Esports Championship sem sneri aftur síðastliðið sumar.
Á vef esports.is kemur fram að keppnin er opin öllum sem hafa náð 14 ára aldri og eru handhafar alþjóðlegs akstursíþróttaleyfis. Með þessu móti er ætlunin að auka aðgengi, sem er lykilatriði í Global Karting Plan áætlun FIA.
„Að sameina karting og rafíþróttir á heimsmeistaramótinu 2025 undirstrikar skuldbindingu FIA við að fjárfesta í grasrótinni og víkka út möguleika fólks til að tengjast akstursíþróttum,“ sagði Vincent Caro, yfirmaður grasrótarstarfs á brautum hjá FIA.
Hann benti á að þetta væri nýtt skref í rétta átt í að fjölga þátttakendum og skapa nýjar leiðir inn í íþróttina.
Viðbót rafíþrótta við heimsmeistaramót FIA er hluti af stærri stefnu sambandsins. Í desember 2024 samþykkti FIA nýtt regluverk fyrir rafíþróttakeppnir sem gerir bæði alþjóðleg og innlend mót kleift að fara fram á skýrum lagalegum grunni.
Jessica Bjurström, formaður Svenska Bilsportförbundet, segir í fréttatilkynningu frá FIA að mikill spenningur ríki fyrir viðburðinum í Svíþjóð í haust.
„Við erum ótrúlega ánægð að fá tækifæri til að hýsa rafíþróttakeppni samhliða heimsmeistaramótinu í karting í Kristianstad í september,“ sagði hún.
„Rafíþróttir eru ört stækkandi grein og þetta er frábært tækifæri fyrir fleiri að kynnast spennunni í akstursíþróttum, hvort sem það er á brautinni eða í gegnum skjáinn.“
Þrátt fyrir að sim racing hafi misst nokkuð afl eftir uppsveiflu á tímum heimsfaraldursins er vonast til að áhuginn taki kipp á ný undir lok ársins. Þá snýr Le Mans Virtual Series aftur eftir tveggja ára hlé og verða undankeppnir fyrir þá röð haldnar á síðari hluta ársins 2025.