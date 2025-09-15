Myndskeið: NRG sigraði á heimsmeistaramóti Rocket League

Bandaríska rafíþróttaliðið NRG er nýkrýndur heimsmeistari í Rocket League eftir glæsilegan sigur á RLCS World Championship 2025 sem fram fór í LDLC Arena í Lyon, Frakklandi. Þar höfðu þeir betur gegn Team Falcons í úrslitaleiknum með yfirburðatölunum 4:1.
Sem efsta liðið frá Norður-Ameríku mætti NRG til leiks með háar væntingar, en fáir höfðu þó gert ráð fyrir því að þeir myndu keyra í gegnum mótið með jafn afgerandi hætti. Fyrsti leikur þeirra var þrunginn spennu, þar sem þeir lögðu Ninjas in Pyjamas 3:2, áður en þeir tryggðu sér öruggan sigur 3:1 á Team Secret og fögnuðu því sæti í úrslitakeppninni.
Í bandarísku „derby“-viðureigninni gegn The Ultimates í átta liða úrslitum var hart barist til síðasta marks, en NRG sýndi óbilandi þrautseigju og kláraði leikinn 4:3. Eftir það blésu þeir til sóknar og gengu nánast ósnortnir í gegnum undanúrslitin þar sem Geekay Esports var sópað út 4:0.
Á vef esports.is kemur fram að í úrslitaleiknum mættu þeir hinu öfluga liði Falcons, sem höfðu verið taldir meðal helstu keppinautar um titilinn. NRG vann fyrsta leikinn 3:2 eftir hnífjafnan lokasprett, en Falcons svöruðu með þéttum varnarleik og 1:0 sigri í næsta leik. Þar herti hins vegar á NRG-vélinni sem rúllaði yfir allt sem á vegi hennar varð með þremur sigurleikjum í röð og tryggði sér þannig 4:1 sigur í heildina og heimsmeistaratitilinn.
Landon „BeastMode“ Konerman var valinn leikmaður mótsins, RLCS Season MVP, en liðsfélagi hans Daniel „Daniel“ Piecenski fékk titilinn Norður-Ameríska RLCS MVP fyrir frábært tímabil.
Sigurinn í Lyon markar ekki aðeins hápunkt tímabilsins heldur einnig sögulegt afrek. NRG varð þriðja liðið í sögu Rocket League til að vinna tvo heimsmeistaratitla, en fyrri sigur þeirra var á RLCS Season 8 árið 2019. Á milli hafa þeir sýnt stöðugleika og styrk, meðal annars með fjórða sætinu á Birmingham og Raleigh Majors og topp átta sæti á Esports World Cup.
Með þessum sigri hefur NRG ekki aðeins tryggt sér sess sem besta Rocket League lið heims, heldur einnig skrifað nafn sitt með skýrum stöfum í sögubækur rafíþróttanna.
Ef þú vilt upplifa allan hasarinn og sjá hvernig NRG tryggði sér heimsmeistaratitilinn gegn Falcons geturðu horft á FULL MATCH úr úrslitaleiknum í RLCS World Championship 2025. Þar færðu að sjá hvert mark og alla dramatíkina sem mótaði þennan sögulega sigur.