Dusty Skjálftameistari 2025

Skjálfti 2025 var sannkölluð hátíð rafíþrótta, þar sem bestu spilarar landsins komu saman undir sama þaki til að keppa, fagna og sýna hvað íslensk eSports-menning hefur að geyma.
Það var engin smá orka í loftinu þegar lanmótið fór fram í íþróttahúsi HK í Digranesi í Kópavogi um síðustu helgi. Hápunktur helgarinnar var úrslitaleikurinn í Counter-Strike, þar sem stórliðin Dusty og SAGA mættust í æsispennandi viðureign sem hélt áhorfendum föngnum frá fyrstu sprengju til síðasta skots.
Dusty, sem hefur um árabil verið eitt af helstu flaggskipum íslenskra rafíþrótta, sýndi enn einu sinni hvers vegna nafnið þeirra stendur fyrir stöðugleika, taktík og yfirburði. Með nákvæmri ákvarðanatöku og úthugsuðu yfirvegi kláruðu þeir leikinn með stæl og tryggðu sér titilinn Skjálftameistarar 2025.
Sigurlið Dusty skipuðu:
PANDAZ – Ásmundur Viggósson
peter – Pétur Örn Helgason
RavlE – Elvar Orri Arnarsson
Dabbehhh – Davíð Matthíasson
Tony – Antonio Kristófer Salvador
Á esports.is kemur fram að leikurinn við SAGA var sannkölluð sýning á taktískri nákvæmni og liðsheild, þar sem hver lota var eins og nýr kafli í sögu íslenskrar CS-senu. Þegar síðasta lotan rann sitt skeið, titraði salurinn í takt við fögnuð Dusty, og var öllum ljóst um að sigurinn var fyllilega verðskuldaður.
Sýningarleikir
Viðburðurinn var ekki aðeins vettvangur harðrar keppni heldur einnig hátíð rafíþrótta. Boðið var upp á sérstaka sýningarleiki milli efstu liða í tveimur sterkustu deildum landsins.
Í Counter-Strike voru það Dusty sem tóku sigurinn, en í League of Legends var það Jötunn sem tryggði sér sigurinn.
Guilty Gear Strive
Í hinum sígilda bardagaleik Guilty Gear Strive tryggði Alex Örn Hrólfsson sér fyrsta sætið eftir spennandi viðureignir þar sem hraði og nákvæmni reyndu á allt sem í honum býr.
Smash Bros Melee
Í Super Smash Bros Melee var það Aþena Ýr Ingimundardóttir, betur þekkt sem Athyr, sem stóð uppi sem sigurvegari. Hún sýndi frábært jafnvægi milli yfirvegunar og áræðni, og staðfesti stöðu sína sem einn fremsti Melee-spilari landsins.
Smash Bros Ultimate
Í Super Smash Bros Ultimate, einum ástríðufyllsta bardagaleik sögunnar, fór Kristján Brynjólfsson, einnig þekktur sem Juce Kid, með sigurinn. Hann sló keppinauta sína út með krafti, leikni og frábærri stjórn á leiknum.
Apex Legends
Á Skjálfta var einnig háspenna í Apex Legends, þar sem hraði, taktík og samhæfing voru lykilatriði. Liðið B2B tók toppsætið eftir stórbrotinn sigur og sýndi þar með að íslenska Apex-senan er í mikilli sókn.
Sigurlið B2B skipuðu:
Josh Friðriksson / YEEMAYNE
Nikulás Nikulásson / BIGMAYNE
Steinþór Gunnar Ellertsson / Stescolado
Keppnin á Skjálfta snerist þó ekki aðeins um tölvuleikina sjálfa, en keppt var í flokkunum Besta setupið og Bestu treyjurnar. Dómnefndin tók tillit til alls, frá turninum sjálfum til heildarhönnunar og samspils tækja yfir í listrænar treyjur.
Besta setupið
Það var enginn annar en Nikulás Nikulásson, úr liðinu B2B, sem hreppti titilinn Besta setupið og bætti þannig við sig öðrum sigri sama dag. Tvöfaldur sigur sem undirstrikar bæði leikni hans og smekkvísi í búnaði.
Bestu treyjurnar
Stemningin á Skjálfta fékk einnig sinn listræna blæ í keppninni Bestu treyjurnar. Þar var Ungmennafélagið Neisti frá Drangsnesi sem stóð uppi sem sigurvegari. Með sterkum og samstilltum litum og einfalda en áhrifaríka hönnun tókst þeim að skila treyjum sem fengu dómnefndina til að lyfta brúnum og áhorfendur til að klappa af innlifun.
Skjálfti 2025 markaði enn eitt stóra skrefið í þróun íslenskra rafíþrótta. Þar sameinuðust leikni, metnaður og samheldni í einstaka hátíð sem minnti á hversu sterk og lifandi rafíþróttasena okkar er orðin.
Skjálfti minnti á að íslensk eSports-menning er orðin þétt, fagleg og lifandi og næstu ár munu færa okkur ný nöfn sem munu skrifa sögu mótsins áfram. Mynd: Atli Már / Rafíþróttasamband Íslands
Myndatexti: Dusty fagnar titlinum Skjálftameistarar 2025 í Counter-Strike.