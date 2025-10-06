Úrvalsdeildin í bridds slær í gegn í sjónvarpi

Sveit Hilton leiðir í Úrvalsdeildinni í bridds í sveitakeppni að loknum fjórum umferðum en sumar sveitir eiga leik til góða og gæti staðan breyst snarlega.
Hilton er með 42,13 stig, Grant Thornton er í öðru sæti og sveit InfoCapital í þriðja sæti. Mótið hefur verið mjög spennandi og er nokkuð um óvænt úrslit.
Sýnt er beint frá viðureignum kl. 19.00 á föstudagskvöldum í hverri viku undir hatti Rafíþrótta í Sjónvarpi Símans auk þess sem hægt er að fylgjast með á YouTube og Twitch.
Magnús Magnússon, landsliðsmaður í bridds og briddskennari, hefur borið þungann af greiningum í sjónvarpsútsendingum meðan á leikjum stendur. Hann hefur notið liðsinnis landsþekktra spilara.
„Þetta er frábær viðbót við þá umfjöllun um bridge sem fyrir er,“ segir Matthías Imsland, framkvæmdastjóri Bridgesambands Íslands.
„Við höfum orðið vör við mikinn áhuga, viðtökur hafa verið góðar og ansi mikið áhorf miðað við að við renndum blint í sjóinn og enn eru sennilega margir sem ekki vita af þessu nýja og skemmtilega skrefi,“ segir Matthías.
Eftir þrjár umferðir skýrist hvaða sveitir munu keppa til úrslita. Sveit Hilton skipa Hermann Friðriksson, Kristján Már Gunnarsson, Gunnlaugur Sævarsson, Vignir Hauksson, Runólfur Þór Jónsson, Karl Grétar Karlsson og Gísli Þórarinsson.