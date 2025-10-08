Aron Þormar Íslandsmeistari í FC 26

Íslandsmeistaramót í FC 26 fór fram nú á dögunum á vegum Fótbolta.net, GameTíví og Arena Gaming Smáratorgi.
Mótið var opið öllum aldurshópum og spilað á PlayStation 5, þar sem leikmenn mættust í þriggja leikja riðlakeppni áður en stigahæstu keppendurnir tryggðu sér sæti í útsláttarkeppni, að því er fram kemur á esports.is.
Meðal keppenda í riðli G voru Aron Þormar Lárusson, Alexander Aron Hannesson, Tindur og Olgeir.
Aron sigldi toppsætinu í höfn með tveimur sigrum og einu jafntefli, samtals sjö stig, og tryggði sér þar með efsta sætið í riðlinum.
Alexander fylgdi fast á hæla hans með sex stig og fór einnig áfram í útsláttarkeppnina, á meðan Tindur og Olgeir féllu úr leik eftir baráttu í harðri keppni.
Útsláttarkeppnin hófst á sunnudegi klukkan 16:00 og endaði með æsispennandi úrslitaleik milli þeirra Arons og Alexanders, sem báðir komu úr sama riðli.
Aron hafði áður lagt Atla Sævarsson í undanúrslitum, en Alexander hafði unnið Helga Helgason með sterkum leik og nákvæmri stjórn á vellinum.
Í úrslitaleiknum sýndi Aron yfirburði í taktík, nákvæmni og ró þegar mest á reyndi. Hann tryggði sér að lokum sigur og titil Íslandsmeistara í FC 26 2025.
Alexander endaði í öðru sæti eftir frábæra frammistöðu allt mótið, Helgi hreppti þriðja sætið og Atli varð fjórði.
Úrslit og verðlaun:
1. sæti: Aron Þormar Lárusson
PS5 tölva
Pakki frá Match Attax
Gjafabréf frá Elko
FC 26 leikur
Treyja að eigin vali frá Boltamanninum
2. sæti: Alexander Aron Hannesson
FC 26 leikur
Revolution Pro stýripinni
Pakki frá Match Attax
Treyja að eigin vali frá Boltamanninum
3. sæti: Helgi Helgason
FC 26 leikur
Pakki frá Match Attax
Treyja að eigin vali frá Boltamanninum
Með góðri þátttöku, frábærri stemningu og glæsilegum verðlaunum markaði mótið enn eitt skrefið í vaxandi FIFA/EAFC senunni hér á landi.
Kvöldið endaði í léttari tón með Pub Quiz, þar sem stemningin hélt áfram langt fram á kvöld.