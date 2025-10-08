Íþróttir | Rafíþróttir | mbl | 8.10.2025 | 15:26

Aron Þormar Íslandsmeistari í FC 26

F.v. Alexander Aron Hannesson, Aron Þormar Lárusson og Helgi Helgason, …
F.v. Alexander Aron Hannesson, Aron Þormar Lárusson og Helgi Helgason, verðlaunahafar Íslandsmeistaramótsins í FC 26. Ljósmynd/Skjáskot

Íslandsmeistaramót í FC 26 fór fram nú á dögunum á vegum Fótbolta.net, GameTíví og Arena Gaming Smáratorgi.

Mótið var opið öllum aldurshópum og spilað á PlayStation 5, þar sem leikmenn mættust í þriggja leikja riðlakeppni áður en stigahæstu keppendurnir tryggðu sér sæti í útsláttarkeppni, að því er fram kemur á esports.is.

Meðal keppenda í riðli G voru Aron Þormar Lárusson, Alexander Aron Hannesson, Tindur og Olgeir.

Aron sigldi toppsætinu í höfn með tveimur sigrum og einu jafntefli, samtals sjö stig, og tryggði sér þar með efsta sætið í riðlinum.

Alexander fylgdi fast á hæla hans með sex stig og fór einnig áfram í útsláttarkeppnina, á meðan Tindur og Olgeir féllu úr leik eftir baráttu í harðri keppni.

Útsláttarkeppni og úrslitaleikur

Útsláttarkeppnin hófst á sunnudegi klukkan 16:00 og endaði með æsispennandi úrslitaleik milli þeirra Arons og Alexanders, sem báðir komu úr sama riðli.

Aron hafði áður lagt Atla Sævarsson í undanúrslitum, en Alexander hafði unnið Helga Helgason með sterkum leik og nákvæmri stjórn á vellinum.

Í úrslitaleiknum sýndi Aron yfirburði í taktík, nákvæmni og ró þegar mest á reyndi. Hann tryggði sér að lokum sigur og titil Íslandsmeistara í FC 26 2025.

Alexander endaði í öðru sæti eftir frábæra frammistöðu allt mótið, Helgi hreppti þriðja sætið og Atli varð fjórði.

Úrslit og verðlaun:

1. sæti: Aron Þormar Lárusson

PS5 tölva
Pakki frá Match Attax
Gjafabréf frá Elko
FC 26 leikur
Treyja að eigin vali frá Boltamanninum 

2. sæti: Alexander Aron Hannesson

FC 26 leikur
Revolution Pro stýripinni
Pakki frá Match Attax
Treyja að eigin vali frá Boltamanninum

3. sæti: Helgi Helgason

FC 26 leikur
Pakki frá Match Attax
Treyja að eigin vali frá Boltamanninum

Með góðri þátttöku, frábærri stemningu og glæsilegum verðlaunum markaði mótið enn eitt skrefið í vaxandi FIFA/EAFC senunni hér á landi.

Kvöldið endaði í léttari tón með Pub Quiz, þar sem stemningin hélt áfram langt fram á kvöld.

mbl.is
