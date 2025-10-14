Merkti sig fyrir lífstíð: Steypa fékk sér Skjálfta húðflúr

Það eru margar leiðir til að sýna stuðning við viðburð, en 29 ára gamli leikmaðurinn Sigurður Grétar, betur þekktur undir nickinu Steypa, ákvað að ganga alla leið. Hann lét flúra á sig Skjálfta táknið á meðan LANmótið stóð sem hæst.
„Mig langar að kenna og þakka artistanum fyrir að vera bæði góður sölumaður og enn betri flúrari,“ segir Steypa í samtali við esports.is með bros á vör.
„En þetta var í raun sameiginleg hugmynd frá okkur strákunum, flúraranum og Atla hjá RÍSÍ.“
Þetta var fyrsti Skjálftinn sem Steypa tók þátt í, en hann segist þegar finna að viðburðurinn hafi sérstakan anda.
„Ég hef mikla trú á að Skjálfti verði stærsta og glæsilegasta LAN-mót sem haldið hefur verið hér á landi. Allt teymið á bak við viðburðinn vinnur af ótrúlegum áhuga og metnaði, og það er nú þegar farið að tala um næsta ár,“ segir hann.
„Ég vildi einfaldlega verða hluti af þessu teymi, þess vegna stimplaði ég mig með flúrinu.“
Steypa spilar aðallega Counter-Strike 2 og Valorant, og er ekki ókunnugur flúrum.
„Ég er með nokkur fyrir, en þetta er það fyrsta sem tengist tölvuleikjaheiminum,“ segir hann.
Fjölskyldan tók fréttunum af ró.
„Ég er týpískur til að taka svona skyndiákvarðanir, þannig að þetta truflaði ekki svefninn hjá neinum,“ segir hann kíminn.
Aðspurður hvort hann hafi einhverjar hugmyndir eða óskir fyrir næsta Skjálfta svarar hann ákveðið:
„Ég veit að strákarnir sem standa að Skjálfta eru með stór plön fyrir næsta LAN, og ég hlakka bara til að sjá útkomuna.“