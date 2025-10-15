Twitch hefur opinberað nýja og metnaðarfulla Co Streaming möguleika sem gæti haft umtalsverð áhrif á hvernig rafíþróttaviðburðir eru sýndir og deildir á netinu. Með þessari aðgerð verða streymarar í fyrsta sinn færir um að sameina útsendingar sínar við aðalstrauma stórviðburða, þannig að áhorfendur margra rása leggjast saman í eina heildartölu.
Á esports.is kemur fram að þeir sem standa fyrir viðburðum geta skilgreint útsendingar sínar sem opnar fyrir Co Stream, og þannig boðið öðrum streymurum að tengjast beint við meginútsendinguna. Þegar slíkt samstarf fer fram, leggjast áhorfendatölur allra þátttakenda saman og birtast sem ein heildartala. Þetta getur haft gríðarlega þýðingu fyrir viðburðahaldara og auglýsendur sem byggja á áreiðanlegum mælingum og samfelldri dreifingu.
Twitch leggur þó áherslu á að þessi aðgerð verði ekki opin öllum eða í hvaða samhengi sem er. Hún verður aðeins virk við tiltekna viðburði og verður nánast eins konar samstarfsverkfæri fyrir stærri strauma, til dæmis mót, hátíðir eða sýningar sem eru formlega viðurkenndar af Twitch.
Þessi nýjung gæti reynst sannkölluð bylting fyrir rafíþróttir. Með henni geta mótshaldarar, leikjafyrirtæki og einstakir framleiðendur unnið nánar saman, byggt upp sameiginlegt áhorf og skapað meiri hreyfingu í kringum viðburðina. Á sama tíma eykst möguleikinn á nýrri tegund samstarfa og markaðssetningar, þar sem allir aðilar fá greinanlegan ávinning af sameinuðum tölum.
Þessi þróun getur einnig haft bein áhrif á auglýsingatekjur, þar sem áhorfsupplýsingar verða bæði nákvæmari og víðtækari. Það gæti gert Twitch að enn áhugaverðari vettvangi fyrir samstarfsaðila í rafíþróttum sem vilja mæla árangur og sýnileika á nýjan hátt.
Twitch hefur undanfarin ár átt í harðri samkeppni við YouTube um yfirráð í rafíþróttaútsendingum. YouTube hefur notið vinsælda fyrir stöðugleika og notendavæna eiginleika eins og möguleikann á að spóla til baka í beinni útsendingu. Á stórviðburðum, til dæmis heimsmeistaramótum í League of Legends, hafa áhorfendur á YouTube jafnvel verið tvöfalt fleiri en á Twitch.
Nýja Co Stream gæti því verið hluti af markvissri endurreisn Twitch á rafíþróttasviðinu. Með því að efla tengsl við streymara og sameina dreifingu undir einni tölfræði gæti
Twitch náð aftur forystu sem vettvangur þar sem samfélagið, streymarar og mótshaldarar vinna saman í rauntíma.