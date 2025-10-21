Legacy vann sinn fyrsta stóra titil

Brasilíska liðið Legacy vann sinn stærsta sigur til þessa í Counter Strike er það lagði 3DMAX að velli í stórskemmtilegum úrslitaleik á CS Asia Championships (CAC) í Kína. Mótið var haldið um helgina og í verðlaun voru ein milljón dollara.
Legacy hafði þegar skrifað sig í sögubækurnar með því að komast í úrslitakeppni á alþjóðlegu móti í fyrsta sinn síðan BLAST.tv Austin Major í júní. Fyrirliði liðsins, Lucas „lux“ Meneghini, og hans menn fóru lengra en nokkur bjóst við. Þeir lögðu 3DMAX, sem talið var mun sterkara lið, og tryggðu sér þar með fyrsta stóra Counter-Strike titilinn í sögu félagsins.
Á esports.is kemur fram að þessi sigur marki líka nýtt upphaf fyrir Eduardo „Dumau“ Wolkmer og Bruno „Latto“ Rebelatto, tvo unga leikmenn sem hafa lengi verið taldir framtíðarvon brasilíska liðsins.
Leikurinn byrjaði á kortinu Nuke, sem 3DMAX hafði valið, en þar tók Legacy frumkvæðið strax og vann örugglega 13:6. Frakkarnir svöruðu þó af krafti, tóku Dust2 13:11 og síðan Inferno 13:5, og virtust hafa öll tökin á leiknum.
Legacy gafst hins vegar ekki upp. Á Train náði liðið dramatískum 13:10 sigri, jafnaði seríuna og fór inn á lokakortið, Ancient, með mikið sjálfstraust. Þar vann Legacy 13:6 og tryggði sér CAC-titilinn með stæl.
Latto var valinn besti maður mótsins eftir frábæra spilamennsku.
Eftir leikinn sagði fyrirliðinn Lux við sjónvarpsmenn:
„Við höfum gengið í gegnum mikið síðustu mánuði. Við vorum ekki að spila sem lið, vorum ekki lið. Að vinna þetta mót er tilfinning sem ég á ekki orð yfir. Við höfum verið þrjá mánuði fjarri heimili okkar, en þessi bikar gerir allt þess virði.“
Á sama degi og Legacy lyfti bikarnum í Shanghai mætir annað brasilískt lið, FURIA, í úrslitum Thunderpick World Championship á Möltu gegn Natus Vincere. Brasilískur Counter-Strike gæti því átt sinn stærsta dag í ár.