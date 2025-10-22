Tryggði hraðvirkasta netið á Skjálfta

Helgina 26. til 28. september varð íþróttahúsið í Digranesi vettvangur stærsta rafíþróttaviðburðar ársins, Skjálfta 2025.
Þar komu saman hundruð keppendur úr öllum áttum, tæknifólks og áhorfenda í þriggja daga leikveislu sem sameinaði keppni, samvinnu og hreina nördaorku undir einu þaki.
Helgin var full af viðureignum, verðlaunum og gleði. Björn Gíslason hlaut Hvatningarverðlaun Rafíþróttasambands Íslands, Neisti frá Drangsnesi var valinn með bestu treyjurnar, Nikulás fékk verðlaun fyrir bestu uppsetningu, B2B sigraði í Apex Legends, Juce Kid vann í Smash Bros. Ultimate, Athyr í Smash Bros. Melee og Alex í Guilty Gear Strive.
Meðal eftirminnilegustu atvika helgarinnar voru tveir sérstakir sýningarleikir. Í Counter Strike mættust fremstu lið Ljósleiðaradeildarinnar þar sem Dusty hafði betur, og í League of Legends tryggði Jötunn sér fyrsta sætið í KIA-deildinni.
En það var úrslitaleikurinn í Counter Strike sem stóð upp úr. Þar leiddu Dusty og SAGA saman hesta sína í leik sem fyllti salinn af spennu og hávaða. Hver lota var barátta, hvert skot skapaði titring, og að lokum var það Dusty sem lyfti bikarnum sem Skjálftameistarar 2025.
Til að slíkur viðburður geti orðið að veruleika þarf traust burðarvirki sem stenst álagið, og það var Ljósleiðarinn sem sá til þess að allt héldi. Fyrirtækið setti upp 240 einstaklingsbundnar 10 Gb tengingar, sem talið er Íslandsmet í tengingum af þessu tagi á einu LAN-móti.
eSports.is forvitnaðist um tæknilega framkvæmd Skjálfta og fékk Ljósleiðarann, Rafíþróttasamband Íslands til að lýsa hvernig öllu var stýrt í einum hraðvirkasta og stöðugasta netkerfi sem sést hefur á íslensku LAN-móti.
„Verkið var skipulagt í þaula og með okkar hæfasta fólk í hverju horni,“ segir Maren Heiða Pétursdóttir, verkefnastjóri samskipta og viðburða hjá Ljósleiðaranum í samtali við esports.is.
„Margra mánaða vinna liggur að baki, allt frá því í lok júní. Verkefnið snerti á öllum skipulagseiningum félagsins og án ótrúlegrar samvinnu hefði þetta verið mjög erfitt.“
Aðspurð um framtíðarsýn Ljósleiðarans í rafíþróttum segir hún að lærdómurinn af Skjálfta muni nýtast áfram.
„Þarfir rafíþróttafólks á netkerfum eru örlítið frábrugðnar annarri notkun. Við lærðum margt sem við tökum með okkur inn í framtíðina,“ segir Maren.
„Samstarfið við Rafíþróttasambandið var frábært, við öll með eitt markmið, að gera Skjálfta 2025 að ógleymanlegum viðburði.“
Bragi Reynisson, forstöðumaður tæknireksturs hjá Ljósleiðaranum, útskýrir hvernig færanlega tengistöðin tryggði stöðugt samband.
„Tengistöðin okkar var tengd í tvær aðskildar áttir til að tryggja bæði næg bandvídd og öryggi. Ef bilun kæmi upp eða strengur slitnaði, yrði Skjálfti aldrei sambandslaus.“
Að hans sögn kom það flestum á óvart hversu lítið netið þurfti að leggja á sig.
„Það var í raun aðeins brot af hraðanum sem nýttist. Verkefnið snerist því meira um hnökralausa upplifun, og það tókst með miklum sóma.“
Jökull Jóhannsson, framkvæmdastjóri Rafíþróttasambands Íslands, segir í samtali við esports.is, að gæði netsins hafi ráðið úrslitum um upplifun keppenda.
„Við horfum á þetta þannig að internetið er grunnurinn sem allt hitt byggist á. Við vildum að keppendur gætu einbeitt sér alfarið að leiknum, og það tókst.“
Hann segir 240 einstaklingsbundnar 10 Gb tengingar hafa breytt leiknum.
„Þetta var annar staðall en áður hefur sést. Algengt er að netið detti út í byrjun móts, en hér var allt á allt öðrum skala. Við fengum spurningar frá kröfuhörðustu úrvalsdeildarliðunum sem trúðu varla eigin augum.“
Aðspurður hvaða leikur hafi mest krafist af bandvíddinni svarar Jökull ákveðið.
„Counter Strike 2 er hvað kröfuhörðust í dag. Þar skiptir hvert sekúndubrot máli og netið verður að standast það.“
Hann segir Ljósleiðarann hafa sett nýjan staðal með Skjálfta 2025.
„Þetta verður viðmiðið sem framtíðarmót eru dæmd eftir. Við stefnum að því að endurtaka leikinn og ef allt gengur að óskum verður næsti Skjálfti enn stærri og fjölbreyttari.“
Skjálfti 2025 sýndi að íslensk rafíþróttamenning er orðin sjálfstæð heild. Samvinna Ljósleiðarans, Rafíþróttasambandsins og keppenda skapaði viðburð sem sameinaði tækni, liðsheild og metnað í eina ógleymanlega helgi.
Þegar síðasta lotan rann sitt skeið og salurinn féll í kyrrð var ljóst að Skjálfti hefur ekki aðeins snúið aftur, heldur fest sig í sessi sem stærsta LAN-mót landsins.