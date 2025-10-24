Íþróttir | Rafíþróttir | mbl | 24.10.2025 | 11:08 | Uppfært 11:51

Fjórar sveitir keppa til úrslita í Úrsvalsdeildinni í bridge

Magnús Magnússon (t.v.) hefur farið à kostum sem lýsandi í
Magnús Magnússon (t.v.) hefur farið à kostum sem lýsandi í Úrvalsdeildinni. Ljósmynd/Rafíþróttasamband Íslands

Nú liggur fyrir hvaða fjórar sveitir keppa til úrslita í Úrvalsdeildinni í bridge að loknum sjö umferðum þar sem allir spiluðu við alla. Sveit Infocapital skoraði mest en auk hennar berjast í úrslitunum, skammt frá í stigum, Málning, Grant Thornton og Tíminn og vatnið.

Fyrri undanúrslitaviðureignin verður í kvöld, föstudaginn 24. október, þar sem Infocapital og Tíminn og vatnið eigast við klukkan 19.00. Magnús Magnússon og Gabríel Gíslason lýsa viðureigninni í beinni útsendingu undir merkjum Rafíþrótta hjá þeim sem eru með Sjónvarp Símans. Einnig er hægt að fylgjast með á Twitch og YouTube og verður hlekkur birtur á Facebook-síðunni Bridgesphallið skömmu fyrir leik.

Matthías Imsland, framkvæmdastjóri Bridgesambands Íslands er alsæll með hvernig til hefur tekist en fjöldi manns fylgist með Úrvalsdeildinni, sem er nýjung í sjónvarpi. „Þetta er algjört ævintýri og við erum rétt að byrja,“ segir Matthías.

Eftirfarandi spilarar skipa sveitirnar fjórar sem komust í úrslit:

Grant Thornton: Gunnar Björn Helgason, Guðmundur Halldór Halldórsson, Stefán Stefánsson, Helgi Sigurðsson, Sigurbjörn Haraldsson og Magnús Magnússon.

Tíminn og vatnið: Ómar Olgeirsson, Stefán Jóhannsson, Hlynur Garðarsson, Jón Hersir Elíasson, Guðmundur Snorrason, Kjartan Ásmundsson og Hjálmtýr Baldursson.

InfoCapital: Matthías Þorvaldsson, Bjarni Hólmar Einarsson, Aðalsteinn Jörgensen, Birkir Jón Jónsson, Sverrir Gaukur Ármannsson, Ragnar Sveinn Magnússon, Einar Guðjohnsen og Þorlákur Jónsson.

Málning: Baldvin Valdimarsson, Eiríkur Hjaltason, Steinar Jónsson, Hrannar Erlingsson, Guðjón Sigurjónsson og Rúnar Einarsson.

