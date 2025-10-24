Virðið hrundi um 215 milljarða

Valve hefur gefið út nýja uppfærslu í Counter-Strike 2 sem hefur hrist upp í bæði leiknum og markaðnum í kringum hann.
Nýja viðbótin við Trade Up Contract kerfið gerir leikmönnum nú kleift að skipta fimm Covert vopnum í einn hníf eða hanska.
Á Esports.is kemur fram að þessi einfalda breyting, sem hljómaði kannski sakleysislega í fyrstu, hafi komið á fót fjármálahruni í „skins“ hagkerfi leiksins.
Samkvæmt Pricempire lækkaði markaðsvirði Counter-Strike-skinna um rúmlega 1,75 milljarða bandaríkjadala, jafnvirði um 215 milljarða íslenskra króna, á örfáum klukkustundum þar sem dýrustu eignir leikmanna breyttust á augabragði í skraut án sérstöðu.
Ljóst er að um er að ræða eitt þyngsta efnahagslega högg í sögu Counter-Strike.