Virðið hrundi um 215 milljarða

Valve hefur gefið út nýja uppfærslu í Counter-Strike 2 sem hefur hrist upp í bæði leiknum og markaðnum í kringum hann.

Nýja viðbótin við Trade Up Contract kerfið gerir leikmönnum nú kleift að skipta fimm Covert vopnum í einn hníf eða hanska. 

Á Esports.is kemur fram að þessi einfalda breyting, sem hljómaði kannski sakleysislega í fyrstu, hafi komið á fót fjármálahruni í „skins“ hagkerfi leiksins.

Samkvæmt Pricempire lækkaði markaðsvirði Counter-Strike-skinna um rúmlega 1,75 milljarða bandaríkjadala, jafnvirði um 215 milljarða íslenskra króna, á örfáum klukkustundum þar sem dýrustu eignir leikmanna breyttust á augabragði í skraut án sérstöðu.

Ljóst er að um er að ræða eitt þyngsta efnahagslega högg í sögu Counter-Strike.

