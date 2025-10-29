Hörkubardagi á föstudag í briddsinu

Það stefnir í spennandi viðureign í úrvalsdeildinni í bridds föstudaginn 1. nóvember næstkomandi. Þá eigast við Grant Thornton og Málning.
Öflugir spilarar eru í báðum sveitum og miðað við spennuna í síðasta leik úrvalsdeildarinnar getur allt gerst. Sveit Infocapital náði þá að merja sigur gegn Tímanum og vatninu.
Aðeins skildi einn impi á milli, en um var að ræða fyrri undanúrslitaviðureignina. Liggur fyrir að Infocapital mun leika til úrslita en hvort Grant eða Málning kemst alla leið byrjar að skýrast klukkan 19 á föstudag.
Þá lýsa Ómar Olgeirsson og Björn Þorláks viðureigninni í beinni útsendingu undir merkjum Rafíþrótta hjá þeim sem eru með Sjónvarp Símans. Einnig er hægt að fylgjast með á Twitch og Youtube, hlekkur birtur á facebooksíðunni Bridgespjallið skömmu fyrir leik.
Vert er einnig að minna á skemmtilegt briddsmót sem boðið verður upp á í Hafnarfirði, félagsaðstöðu Bridgefélags Hafnarfjarðar. 22. - 23. nóvember verður spilað í 2. deildinni, stuttir leikir og stuð. Öllum er velkomið að skrá sveit og takast á með hugaraflinu í svartasta skammdeginu.
Grant Thornton: Gunnar Björn Helgason, Guðmundur Halldór Halldórsson, Stefán Stefánsson, Helgi Sigurðsson. Sigurbjörn Haraldsson og Magnús Magnússon.
Málning: Baldvin Valdimarsson, Eiríkur Hjaltason, Steinar Jónsson, Hrannar Erlingsson, Guðjón Sigurjónsson og Rúnar Einarsson.