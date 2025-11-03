HLTV svarar rafíþróttasamfélaginu – Ný formúla HLTV fær meira vægi

HLTV.org, stærsta tölfræðivefsíða Counter-Strike heims, hefur uppfært reikniformúlu sína fyrir svokallaða Rating 3.0 kerfið sem metur frammistöðu leikmanna á tölfræðilegan hátt.
HLTV er grunnurinn að flestum umfjöllunum og umræðum um leikmannagæði í CS2-heiminum, og rating-tölurnar hafa lengi verið viðmiðunarmörk í mælingum á árangri atvinnumanna.
Á vef esports.is kemur fram að uppfærslan, sem HLTV kallar „targeted recalibration“, snýst í grunninn um að færa vogarskálarnar aftur í átt að tölfræðinni sjálfri. Kills fá aukið vægi í heildarformúlunni, á meðan áhrif Round Swing eru minnkuð.
Það er bein leiðrétting í kjölfar gagnrýni samfélagsins, þar sem margir töldu að nýja formúlan hefði ofmetið samhengi einstakra atvika á kostnað tölfræðilegs árangurs leikmannsins.
Síðan Rating 3.0 var kynnt hefur samfélagið ekki verið á einu máli. Margir leikmenn og aðdáendur sögðu erfitt að tengja saman stigatöfluna og lokaeinkunnina sem HLTV sýndi. Með þessari uppfærslu er gripið beint inn í kjarnann á þeirri gagnrýni.
Round Swing heldur áfram að meta stöðu leikmannsins í hverri lotu, en áhrif þess eru dregin til baka innan formúlunnar. Jafnframt hefur vægi „finishing blow“ verið minnkað, en þáttur eins og sameiginlegur skaði, trades og flash-assists fær aukið vægi.
Á sama tíma hefur undirflokkur árangursins verið styrktur, þannig að kerfið hallar nú aftur í átt að því sem HLTV notaði áður, þar sem frammistaða á borðinu talar sínu máli.
Samkvæmt HLTV ætti þessi breyting að þýða að leikmenn sem sýna stöðugan árangur og mikla framleiðni, fá nú áreiðanlegri einkunnir, á meðan leikmenn sem lifa á clutchum, þannig að stakar lotur hafa ekki lengur jafn mikið vægi í útreikningnum.
HLTV tekur þó fram að heildareinkunnir leikmanna hafi ekki breyst verulega, breytingin snertir aðallega einkunnir á einstökum kortum, sem jafnast út yfir lengri tíma.
Auk þess fylgja smærri betrumbætur, eins og endurbætt eco-logic og nýr valmöguleiki á stigatöflunni sem sýnir eco-adjusted K-D og ADR, sem gæti orðið nýtt nördalegt uppáhald þeirra sem kafa djúpt í tölfræðina.
HLTV heldur þannig áfram að stilla fínustu strengina í tölfræðivél Counter-Strike heimsins, í eilífri leit að fullkominni jöfnun milli rauntölfræðilegs skilnings og tilfinningarinnar fyrir því hver átti raunverulega leikinn.
Með fréttatilkynningu HLTV fylgir myndband sem sýnir hversu langt clutch-kröfurnar hafa verið teygðar, þar fer Danil ‘donk’ Kryshkovets á kostum með hreint út sagt ótrúlegt ninja defuse.