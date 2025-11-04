Þessi lið keppa um Íslandsmeistaratitilinn í PUBG

Fjórða og síðasta mótið í GameTíví-deildinni í leiknum PUBG: Battlegrounds fór fram í gær, sunnudaginn 2. nóvember, og var barist af mikilli hörku allt til loka.
Omni stóð uppi sem sigurvegari í gærkvöldi, Hlandblettur fylgdi fast á eftir í öðru sæti og PNGR tryggði sér þriðja sætið.
Í frétt á esports.is kemur fram að lokinni keppni í deildinni er nú ljóst hvaða lið hafa tryggt sér sæti í Íslandsmeistaramótinu, þar sem aðeins 16 efstu halda áfram í úrslitin.
Hægt er að horfa á upptökuna af beinu útsendingunni frá mótinu í gær hér.
Íslandsmeistaramótið fer fram helgina 6.–7. desember 2025, þar sem 16 bestu lið landsins mætast í lokaorrustunni um hinn eftirsótta titil. Allri keppninni verður streymt beint á GameTíVí, þar sem áhorfendur geta fylgst með spennandi viðureignum, taktískum ákvörðunum og óvæntum uppákomum í beinni útsendingu.
Keppt verður í tveimur sex leikja lotum í fyrirkomulaginu AABCDD, sem speglast á seinni leikdegi sem DDCBAA. Stigagjöf og lokastaða fylgja sömu reglum og í deildarkeppninni. Að loknum tólf viðureignum verður ljóst hver ber nafnið Íslandsmeistari.
Leikmenn liða sem keppa á Íslandsmeistaramótinu skulu vera þeir sömu og í deildarkeppninni. Mótastjórn áskilur sér þó rétt til að meta einstök tilvik komi upp aðstæður sem kalli á leikmannabreytingar. Reglur og fyrirkomulag mótsins má skoða nánar hér.
Þessi 16 lið tryggðu sér sæti í Íslandsmeistaramótinu: