Eitt slemmuspil örlagavaldur og Grant áfram í úrslitaleik

Segja má að eitt spil hafi ráðið úrslitum, næstsíðasta spilið í leik Grant Thornton og Málningar, þar sem Grant Thornton hafði betur er upp var staðið og tryggði sér úrslitaleik í Úrvalsdeildinni í bridds. Rúnar Einarsson og Guðjón Sigurjónsson renndu sér í 6 lauf fyrir hönd Málningar.
Slemman var góð og hefði unnist í flestum tilvikum ef vörnin hefði ekki verið fullkomin. Út kom besta útspilið til að hnekkja samningnum og í kjölfarið setti Guðmundur Halldórsson í sveit Grant upp gildru í vörninni sem varnaði í raun sagnhafa að finna leiðina sem hefði skilað vinningi. Slemman fór því niður þrátt fyrir eðlilega íferð sagnhafa, þar sem blönk trompdrottning stal senunni. Málning sat eftir með sárt ennið á sama tíma og Grant fagnaði úrslitaleik fram undan við sveit Infocapital
Úrslitaleikur þessara tveggja sterku sveita verður sýndur undir hatti rafíþrótta Símans, föstudagskvöldið 14. nóvember næstkomandi. Næsta föstudag, 7. nóvember fer fram landsleikur milli Finnlands og Íslands í beinni og verður gaman að fylgjast með þeirri viðureign.
Mál manna er að lýsingar briddsleikja í sjónvarpi hafi mælst mjög vel fyrir meðal áhorfenda sem hrífast af bridds. Lýsendur nota líka oft tækifærið og kenna almenningi sagnvenjur eða annað sem getur bætt spilamennskuna.
Þá vill Bridgesamband Íslands minna á skemmtilegt mót í Hafnarfirði í mánuðinum sem kallast Önnur deildin. Þar geta allir spilarar skráð sig og leikið stutta leiki í skemmtilegu umhverfi.