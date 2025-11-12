Furia rís á toppinn í Chengdu og tekur sinn fyrsta IEM bikar

Brasilíska stórveldið Furia hefur loks lyft sínum fyrsta IEM-bikar í Counter-Strike 2 eftir sannkallaðan sigurhring á IEM Chengdu 2025 um síðustu helgi. Liðið vann Team Vitality í úrslitaleik 3:0 og varð þar með fyrsta brasilíska liðið til að sigra á IEM-móti.
FURIA hefur verið á hraðri siglingu í gegnum árið, eftir að hafa risið hratt upp á Valve Regional Standings (VRS).
Á vef esports.is segir að búist hafi verið við jöfnum og spennandi úrslitaleik milli FURIA og Team Vitality. En FURIA mætti til leiks með yfirburðum og útilokaði allan vafa um úrslitin.
Á fyrsta kortinu, Ancient, náði liðið yfirburðastjórn á kortinu þrátt fyrir að Vitality hafi náð að halda sér inni í leiknum fram á síðustu mínútur. FURIA kláraði kortið 13:11.
Á Inferno virtist Vitality ætla að svara fyrir sig, en þrátt fyrir CT-megin tókst FURIA að brjóta varnir þeirra niður á T-hliðinni og sigra 13:10. Þar með voru Brasilíumenn einungis einu korti frá bikarnum.
Þriðja og síðasta kortið, Overpass, hófst illa fyrir Furia. Vitality tók frumkvæðið og leiddi 8:4 eftir fyrri hálfleik. En á síðustu metrunum sýndi Furia hvers vegna liðið er komið á toppinn. Þeir jöfnuðu 9:9 og lokuðu svo leiknum með 13:11 sigri og þar með 3:0 í heildina.
Furia tapaði aðeins einum leik á öllu mótinu, gegn Mouz í úrslitum riðils B. Þeir unnu sig hins vegar upp úr efri riðlakeppninni og tryggðu sér fljótlega sæti í úrslitum með stöðugum og skipulögðum leik.
Í þriðja sæti endaði Team Falcons sem vann MOUZ 2–1 í leik um bronsið. Falcons unnu Ancient með yfirburðum, 13:5, MOUZ náði að svara á Inferno með 13:11, en Falcons kláruðu dæmið á Mirage 13:6.
Þar með tryggðu Falcons, Mouz, Vitality og Furia sér öll beint sæti í næsta áfanga Starladder Budapest Major 2025.
Sigur Furia í Chengdu markar mögulega upphaf nýrrar valdatíðar fyrir brasilískt Counter-Strike. Liðið hefur stimplað sig inn sem alvöru úrvalslið í mótinu og mun reyna að verja toppsætið í VRS á komandi Budapest Major.
Ef þeir halda áfram á þessari braut gæti árið 2025 endað sem árið sem skrifaði nýjan kafla í sögu brasilísks Counter-Strike með Furia í fremstu víglínu.