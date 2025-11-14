Svakaleg viðureign fram undan

Það stefnir í svakalegan úrslitaleik í úrvalsdeildinni í bridds. Í kvöld klukkan 19 hefst úrslitaleikurinn þar sem sveitir Infocapital og Grant Thornton spila til úrslita.
Engin spurning er að barist verður fram á síðasta spil. Til síðasta blóðdropa. Eða öllu heldur til síðustu heilafrumu!
Magnús Magnússon lýsir viðureigninni ásamt Ómari Olgeirssyni. Hlekkur verður birtur á Facebook-síðunni Bridgespjallið fyrir leik fyrir þá sem eru ekki með Sjónvarp Símans, þar sem hægt er að horfa á allar briddsviðureignir í beinni undir hatti Rafíþrótta.
Sveit Grant Thornton lagði sveit Málningar í seinni undanúrslitabardaganum þar sem örlagaslemmur komu við sögu líkt og svo oft áður. Mörg sjónvarpsspil hafa komið upp og lýsendur reyna að gæta þess að miðla kennslu til þeirra sem eru skemmra komnir í greiningum sínum.