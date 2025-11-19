Dusty óstöðvandi í Marvel Rivals S2 og lyfti bikarnum

Keppnistímabili í Marvel Rivals lauk á glæsilegan hátt 8. nóvember þegar Dusty tryggði sér öruggan 4:0 sigur á S.C.O í úrslitaleik S2 mótsins. Keppnin hófst 13. september og var leikin í samstarfi við Rafíþróttasamband Íslands með reglulegum útsendingum á Sjónvarpi Símans annan hvern laugardag.
Eyrún Elíasdóttir úr mótstjórn Almenna Overwatch/Marvel Rivals segir að tímabilið hafi verið öflugt, skipulagið þétt og samfélagið virkilega lifandi.
„Það var gaman að fylgjast með liðunum þróast á tímabilinu. Spilararnir þekkja hver annan frá mörgum árum í Overwatch og það skilar sér í ástríðu og fagmennsku í Marvel Rivals,“ segir Eyrún í samtali við esports.is.
Alls tóku fimm lið þátt í S2. Hér eru liðin og leikmenn þeirra, með fyrirliða fremst:
Dusty:
cmd, ILO, 424, Milkboy, Krizzi, Orion, sasa
S.C.O:
Thunderthor, Frankyboxing, Anduriel, Gracefulidiot, dukkan, sector, Reynzeh, Denzo_, KiwiBirdICE
Grindavík:
Keli_Kaldi, Giljagaur, Snella, Hreyrim, Endertad, Maggú, Stúfur
Jötunn:
Rufalo, Fez05ow, Run5i, Ziltus, Venusat, MundiLundi, Goggis, Primal Complex
Zvalarnir:
FunkyMicrowave, PatrekurMáni, Bogahestur, BigMonki, Woli, Ryportate, xTrolli, Eplasafi02, Ozii
Dusty hefur byggt upp orðspor sem sterkt Marvel Rivals lið í Evrópu. Liðið tapaði ekki einu einasta borði á öllu mótinu, rétt eins og í S1 fyrr á árinu. S.C.O, sem einnig spilaði afar vel, endaði í öðru sæti á báðum tímabilum.
Eyrún segir að þetta form sé ekki óvænt.
„Það eru alltaf Dusty og S.C.O sem festast í toppsætunum. Þessi lið eru gríðarlega vel samstillt og spila á mjög háu tempói.“
DUSTY hefur jafnframt keppt á alþjóðlegum mótum, þar á meðal Marvel Rivals Invitational og Marvel Rivals Ignite sem bæði eru ætluð helstu toppliðum Evrópu. Liðið hefur náð góðum árangri í Marvel Rivals Championship mótaröðinni, þar sem það hefur m.a. landað 3. sæti í MRC Beta, 8. sæti í Season 0 og verið í hópi 32 bestu í Season 1.
S2 mótið hófst með riðlakeppni þar sem öll lið léku á móti hvert öðru í fimm umferðum. Eftir það tók við tvöfaldur útsláttur þar sem efstu fjögur liðin börðust áfram í gegnum sigur- og tapflokk.
„Við vildum tryggja að keppnin yrði bæði sanngjörn og spennandi. Tvöfaldur útsláttur gerir það að verkum að lið fá annað tækifæri og það skilar sér í meiri dramatík og betri leikjum,“ segir Eyrún.
Í Marvel Rivals er keppt í borðum þar sem hver sigur gefur eitt stig. Leikið er best af fimm, en best af sjö í úrslitum. Ef lið tapar borði fær það að velja næsta borð, en DUSTY komst aldrei í þá stöðu því enginn náði að taka af þeim eitt einasta borð.
Lýsendur mótsins voru Rúnar og Óli, betur þekktir sem Run5i og Rufalo, leikmenn úr Jötni.
Heildarverðlaunafé mótsins var 156.000 krónur, þar af fékk sigurliðið DUSTY 78.000 krónur. Öll liðin fengu þó sinn skerf. Hægt er að skoða rétta framvindu mótsins og öll úrslit á Challonge.
Stór hluti keppendanna hefur áður tekið þátt í Overwatch mótum Almenna, sem hófust haustið 2020. Samfélagið hefur því verið að byggjast upp í áraraðir og er mjög tengt.
„Áhuginn er núna mjög sterkur í Marvel Rivals, en við útilokum ekki að halda áfram í Overwatch á næsta ári ef það verður eftirspurn,“ segir Eyrún.
Næsta keppnistímabil hefst 31. janúar. Mótstjórnin mun síðar tilkynna hvort keppt verði í Marvel Rivals, Overwatch eða jafnvel báðum.