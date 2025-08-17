Hákon skoraði í fyrsta leik

Hákon Arnar Haraldsson var lykilleikmaður Lille í bráðskemmtilegum leik gegn Brest, 3:3, í 1. umferð frönsku 1. deildiarinnar í knattspyrnu í dag.
Hákon var í byrjunarliði Lille og það tók félaga hans, Olivier Giroud, ekki langan tíma að koma Lille yfir þegar hann setti boltann í netið á 11. mínútu, 1:0.
Hákon tvöfaldaði síðan forystu Lille á 26. mínutu þegar hann skoraði af stuttu færi neðarlega í vinstra hornið, 2:0
Brest gafst hins vegar ekki upp og á 34. mínútu minnkaði Kamory Doumbia muninn og var staðan því 2:1 í hálfleik, Lille í vil.
Doumbia bætti síðan við öðru marki sínu á 51. mínútu og jafnaði metin.
Stuttu síðar komst Lille aftur í forystuna þegar Ngal Ayel Mukau potaði boltanum í netið, 3:2.
Eftir það sótti Brest mikið að marki Lille og kom þriðja markið á 75. mínútu þegar Julien Le Cardinal skoraði af stuttu færi, 3:3.
Hákon og félagar byrja því tímabilið með eitt stig og er næsti leikur Lille á sunnudaginn næstkomandi gegn Monaco.