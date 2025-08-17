Íþróttir | Formúla 1 | mbl | 17.8.2025 | 15:22

Hákon skoraði í fyrsta leik

Hákon skoraði gegn Brest í dag
Hákon skoraði gegn Brest í dag AFP/Fred Tanneau

Hákon Arnar Haraldsson var lykilleikmaður Lille  í bráðskemmtilegum leik gegn Brest, 3:3, í 1. umferð frönsku 1. deildiarinnar í knattspyrnu  í dag. 

Hákon var í byrjunarliði Lille og það tók félaga hans, Olivier Giroud, ekki langan tíma að koma Lille yfir þegar hann setti boltann í netið á 11. mínútu, 1:0.

Hákon tvöfaldaði síðan forystu Lille á 26. mínutu þegar hann skoraði af stuttu færi neðarlega í vinstra hornið, 2:0

Brest gafst hins vegar ekki upp og á 34. mínútu minnkaði Kamory Doumbia muninn og var staðan því 2:1 í hálfleik, Lille í vil. 

Doumbia bætti síðan við öðru marki sínu á 51. mínútu og jafnaði metin.

Stuttu síðar komst Lille aftur í forystuna þegar Ngal Ayel Mukau potaði boltanum í netið, 3:2.

Eftir það sótti Brest mikið að marki Lille og kom þriðja markið á 75. mínútu þegar Julien Le Cardinal skoraði af stuttu færi, 3:3.

Hákon og félagar byrja því tímabilið með eitt stig og er næsti leikur Lille á sunnudaginn næstkomandi gegn Monaco.

