Enn einn sigur Ástralans – nýliði á verðlaunapalli

Fimmtándi kappakstur tímabilsins í Formúlu 1 kappakstrinum fór fram á Zandvoort kappakstursbrautinni í Hollandi í dag. Ástralinn geðugi, Oscar Piastri, vann sinn sjöunda sigur á tímabilinu.
Piastri hóf keppnina í dag á ráspól eftir að hafa verið fljótastur í tímatökum gærdagsins. Lando Norris, helsti keppinautur Piastri um heimsmeistaratitilinn, ræsti annar og heimamaðurinn, Max Verstappen, ræsti þriðji.
Verstappen var sá eini af fremstu mönnum sem ræsti á mjúkum dekkjum og ætlaði hann greinilega að reyna að þjóta framúr McLaren bræðrum í ræsingunni. Það tókst að hluta til því hann komst framúr Norris og upp í annað sætið í annarri beygju. Norris lét það ekki á sig fá og fór aftur framúr Verstappen á þriðja hring og stungu þeir McLaren menn af á næstu hringjum.
Það var ekki mikið sem gerðist fram að 23. hring þegar öryggisbíllinn var kallaður út eftir árekstur hjá sjöföldum heimsmeistaranum Lewis Hamilton. Hann missti þá bílinn út í vegg ansi klaufalega eftir að hafa farið of utarlega í beygju.
Charles Leclerc þurfti að hætta keppni úr fimmta sætinu eftir að Kimi Antonelli klessti hann út í vegg í þriðju beygju. Þeir höfðu þá báðir komið inn á þjónustusvæðið og voru að berjast um stöðu en nýliðinn var alltof æstur og keyrði inn í hliðina á Leclerc og Mónakómaðurinn datt úr leik. Báðir Ferrari bílarnir því úr leik og voru menn í rauða skúrnum ansi niðurlútir á þessu stigi keppninnar.
Antonelli fékk tíu sekúndna refsingu fyrir þetta atvik og þá fékk hann aðrar fimm sekúndur í refsingu fyrir að keyra of hratt inni á þjónustusvæðinu.
Það leit allt út fyrir að McLaren væri að fara að sigla heim fyrsta og öðru sætinu en þegar nokkrir hringir voru eftir þá kvartaði Norris undan furðulegri lykt úr bílnum sínum. Nokkrum andartökum síðar kom mikill reykur aftan úr McLaren bíl Norris og Englendingurinn neyddist til að hætta keppni.
Utan við allt þetta drama var einn ökuþór sem lét lítið fyrir sér fara í dag. Isack Hadjar, ökuþór Racing Bulls, byrjaði keppnina í fjórða sæti. Hann keyrði frábæra keppni og endaði í þriðja sæti, sem er besti árangur hans á ferlinum.
Oscar Piastri er efstur í heimsmeistarakeppni ökuþóra með 309 stig, 36 stigum á undan liðsfélaga sínum Lando Norris. Max Verstappen er síðan þriðji með 205 stig.
Í heimsmeistarakeppni bílasmiða er McLaren stungið af með 584 stig. Ferrari er í 2. sæti með 260 stig, tólf stigum á undan Mercedes sem er í þriðja sætinu.
Lokastaðan í hollenska kappakstrinum:
1. Piastri - McLaren
2. Verstappen - Red Bull Racing
3. Hadjar - Racing Bulls
4. Russell - Mercedes
5. Albon - Williams
6. Bearman - Haas
7. Stroll - Aston Martin
8. Alonso - Aston Martin
9. Tsunoda - Red Bull Racing
10. Ocon - Haas
11. Colapinto - Alpine
12. Lawson - Racing Bulls
13. Sainz - Williams
14. Hulkenberg - Sauber
15. Bortoletto - Sauber
16. Antonelli - Williams
17. Gasly - Alpine