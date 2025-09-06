Góð ákvörðun Heimis í Dublin

Írland og Ungverjaland skildu jöfn, 2:2, í undankeppni HM karla í fótbolta á heimavelli Írlands í Dublin í kvöld. Heimir Hallgrímsson þjálfar írska liðið.
Var um fyrsta leik beggja liða að ræða og eru þau því með eitt stig í F-riðli, þar sem Portúgal vann 5:0-útisigur á Armeníu fyrr í dag.
Ungverjar byrjuðu af miklum krafti í írsku höfuðborginni því Barnabás Varga skoraði fyrsta markið strax á 2. mínútu og Roland Sallai bætti við marki á 15. mínútu.
Evan Ferguson minnkaði muninn á 49. mínútu og Sallai fékk rautt spjald á 52. mínútu. Írar nýttu loks muninn í uppbótartíma þegar Adam Idah jafnaði. Heimir Hallgrímsson skipti honum inn á skömmu fyrr, sem reyndist góð ákvörðun.
Í öðrum leikjum kvöldsins vann Austurríki 1:0-heimasigur á Kýpur og Bosnía valtaði yfir San Marínó á útivelli, 6:0.