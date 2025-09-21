Piastri klessti bílinn en Verstappen vann

Max Verstappen vann afar þægilegan sigur í sautjándu keppni Formúlu 1 tímabilsins en keppt var á götum Bakú í Aserbaídsjan í dag.
Verstappen ræsti á ráspól í dag og var aldrei líklegur til að tapa efsta sætinu en hann endaði á að vinna með 14 sekúndna forskoti á George Russell sem endaði annar. Þá náði Carlos Sainz sínum fyrsta verðlaunapalli síðan hann gekk í raðir Williams.
Oscar Piastri, sem er í forystu um heimsmeistaratitil ökuþóra, klessti á vegg í fimmtu beygju á fyrsta hring og datt þar með úr keppni. Lando Norris, liðsfélagi Piastri hjá McLaren og hans helsti keppinautur, náði ekki að nýta sér það og endaði aðeins í sjöunda sæti.
Lokastaðan:
1. Max Verstappen - Red Bull Racing
2. George Russell - Mercedes
3. Carlos Sainz - Williams
4. Kimi Antonelli - Mercedes
5. Liam Lawson - Racing Bulls
6. Yuki Tsunoda - Red Bull Racing
7. Lando Norris - McLaren
8. Lewis Hamilton - Ferrari
9. Charles Leclerc - Ferrari
10. Isack Hadjar - Racing Bulls
11. Gabriel Bortoletto - Kick Sauber
12. Oliver Bearman - Haas
13. Alexander Albon - Williams
14. Esteban Ocon - Haas
15. Fernando Alonso - Aston Martin
16. Nico Hulkenberg - Kick Sauber
17. Lance Stroll - Aston Martin
18. Pierre Gasly - Alpine
19. Franco Colapinto - Alpine
20. Oscar Piastri - McLaren (Kláraði ekki)