Annar sigur Bretans – McLaren heimsmeistari

Breski ökuþórinn George Russell, sem keyrir fyrir Mercedes, kom fyrstur í mark í Formúlu 1-kappakstrinum í Singapúr í dag.
Þetta var annar sigur Russells á tímabilinu en hann er í fjórða sæti með 237 stig.
Í leiðinni tryggir McLaren heimsmeistaratitil bílasmiða en Oscar Piastri og Lando Norris, sem keyra fyrir liðið, eru efstir. McLaren hefur staðið sig langbest á tímabilinu og er liðið orðið meistari þó að sex keppnir séu eftir.
Heimsmeistarinn Max Verstappen kom annar í mark og Norris þriðji. Piastri var síðan fjórði.