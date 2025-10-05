Íþróttir | Formúla 1 | mbl | 5.10.2025 | 16:00

Annar sigur Bretans – McLaren heimsmeistari

George Russell vann kappaksturinn í Singapúr.
George Russell vann kappaksturinn í Singapúr. AFP/Lillian Suwanrumpha

Breski ökuþórinn George Russell, sem keyrir fyrir Mercedes, kom fyrstur í mark í Formúlu 1-kappakstrinum í Singapúr í dag.

Þetta var annar sigur Russells á tímabilinu en hann er í fjórða sæti með 237 stig. 

Í leiðinni tryggir McLaren heimsmeistaratitil bílasmiða en Oscar Piastri og Lando Norris, sem keyra fyrir liðið, eru efstir. McLaren hefur staðið sig langbest á tímabilinu og er liðið orðið meistari þó að sex keppnir séu eftir.

Heimsmeistarinn Max Verstappen kom annar í mark og Norris þriðji. Piastri var síðan fjórði.

