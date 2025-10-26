Bretinn byrjar fremstur

Breski ökuþórinn Lando Norris, sem keyrir fyrir McLaren, mun byrja fremstur í belgíska kappakstrinum í Formúlu 1 í kvöld.
McLaren hefur þegar tryggt sér heimsmeistaratitil bílasmiða en ökumenn liðsins, Norris og Oscar Piastri, eru í harðri baráttu í keppni ökumanna ásamt hollenska Max Verstappen sem keyrir fyrir Red Bull.
Piastri er í efsta sæti með 346 stig, Norris er í öðru með 332 stig og Verstappen í þriðja með 306 stig.
Fremstu menn í kvöld eru
1. Norris (McLaren)
2. Leclerc (Ferrari)
3. Hamilton (Ferrari)
4. Russell (Mercedes)
5. Verstappen (Red Bull)
6. Antonelli (Mercedes)
7. Piastri (McLaren)
8. Hadjar (RB)
9. Bearman (Haas)
10. Tsunoda (Red Bull)