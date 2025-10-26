Íþróttir | Formúla 1 | mbl | 26.10.2025 | 17:07

Bretinn byrjar fremstur

Lando Norris og ökumenn Ferrari, Charles Leclerc og Lewis Hamilton.
Lando Norris og ökumenn Ferrari, Charles Leclerc og Lewis Hamilton. AFP/Alfredo Estrella

Breski ökuþór­inn Lando Norr­is, sem keyrir fyrir McLaren, mun byrja fremst­ur í belg­íska kapp­akstr­in­um í Formúlu 1 í kvöld.

McLaren hefur þegar tryggt sér heimsmeistaratitil bílasmiða en ökumenn liðsins, Norris og Oscar Piastri, eru í harðri baráttu í keppni ökumanna ásamt hollenska Max Verstappen sem keyrir fyrir Red Bull.

Piastri er í efsta sæti með 346 stig, Norris er í öðru með 332 stig og Verstappen í þriðja með 306 stig.

Fremstu menn í kvöld eru 

1. Norris (McLaren)

2. Leclerc (Ferrari)

3. Hamilton (Ferrari)

4. Russell (Mercedes)

5. Verstappen (Red Bull)

6. Antonelli (Mercedes)

7. Piastri (McLaren)

8. Hadjar (RB)

9. Bearman (Haas)

10. Tsunoda (Red Bull)

