Ótrúleg spenna í Formúlunni

Lando Norris hjá McLaren fór upp í fyrsta sæti í keppni ökumanna þegar hann vann Formúlu 1 kappaksturinn í Mexíkó í kvöld.
Charles Leclerc hjá Ferrari lenti í öðru sæti og Max Verstappen hjá Red Bull í þriðja. Ferrari fór upp í annað sæti í liðakeppninni en McLaren hefur þegar tryggt sér titilinn.
Þetta var sjötti sigur Norris á tímabilinu sem leiddi allan tímann, vann með 30 sekúndna forskoti og fór upp fyrir liðsfélaga sinn Oscar Piastri í keppni ökumanna. Það munar aðeins einu stigi á liðsfélögunum en Piastri lenti í fimmta sæti í kvöld.
Verstappen er í þriðja sæti í keppni ökumanna og minnkaði muninn úr 40 stigum í 36 stig í toppsætið. Hann var á hælunum á Leclerc en öryggisbíll í lok keppninnar hjálpaði Ferrari-manninum að halda Verstappen fyrir aftan hann.
Þetta var fyrsta sinn sem Verstappen lenti í þriðja sæti á tímabilinu.
Oliver Bearman lenti í fjórða sæti og jafnaði þar besta árangur í sögu Haas en árið 2018 í Austurríki lenti Romain Grosjean í fjórða sæti fyrir Haas.
Lewis Hamilton hjá Ferrari byrjaði þriðji en þurfti að sætta sig við áttunda sæti.