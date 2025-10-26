Íþróttir | Formúla 1 | mbl | 26.10.2025 | 22:30

Ótrúleg spenna í Formúlunni

Lando Norris að fagna í dag.
Lando Norris að fagna í dag. AFP/Yuri Cortez

Lando Norris hjá McLaren fór upp í fyrsta sæti í keppni ökumanna þegar hann vann Formúlu 1 kappaksturinn í Mexíkó í kvöld.

Charles Leclerc hjá Ferrari lenti í öðru sæti og Max Verstappen hjá Red Bull í þriðja. Ferrari fór upp í annað sæti í liðakeppninni en McLaren hefur þegar tryggt sér titilinn.

Þetta var sjötti sigur Norris á tímabilinu sem leiddi allan tímann, vann með 30 sekúndna forskoti og fór upp fyrir liðsfélaga sinn Oscar Piastri í keppni ökumanna. Það munar aðeins einu stigi á liðsfélögunum en Piastri lenti í fimmta sæti í kvöld.

Verstappen er í þriðja sæti í keppni ökumanna og minnkaði muninn úr 40 stigum í 36 stig í toppsætið. Hann var á hælunum á Leclerc en öryggisbíll í lok keppninnar hjálpaði Ferrari-manninum að halda Verstappen fyrir aftan hann.

Þetta var fyrsta sinn sem Verstappen lenti í þriðja sæti á tímabilinu.

Oliver Bearman lenti í fjórða sæti og jafnaði þar besta árangur í sögu Haas en árið 2018 í Austurríki lenti Romain Grosjean í fjórða sæti fyrir Haas.

Lewis Hamilton hjá Ferrari byrjaði þriðji en þurfti að sætta sig við áttunda sæti.

mbl.is
