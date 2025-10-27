Íþróttir | Formúla 1 | mbl | 27.10.2025 | 20:12

„Ég hefði getað drepið þá“

Liam Lawson ræðir við fréttamenn eftir kappaksturinn.
Liam Lawson ræðir við fréttamenn eftir kappaksturinn. AFP/Alfredo Estrella

Liam Lawson, ökumaður hjá Racing Bulls í Formúlu 1 kappakstrinum, er ekki á eitt sáttur við tvo starfsmenn sem hlupu yfir brautina á meðan hann var við keppni í Mexíkó kappakstrinum um helgina.

Lawson þurfti að nema staðar snemma í kappakstrinum til þess að láta skipta á dekkjum hjá sér. Þegar hann lagði svo aftur af stað var Lawson nálægt því að klessa á tvo starfsmenn á þriðja hring.

„Ertu að grínast í mér? Sáuð þið þetta? Ég hefði getað drepið þá,“ sagði hann við teymi sitt í talstöð skömmu á meðan Lawson var við keppni.

Klessti næstum því á annan þeirra

Eftir kappaksturinn ræddi Nýsjálendingurinn, sem er 23 ára gamall, við fréttamenn og lýsti þar yfir frekari óánægju.

„Ég trúði satt að segja ekki eigin augum. Ég var nýbúinn að fá ný dekk og þegar ég kom að fyrstu beygju voru tveir gaurar að hlaupa yfir brautina. Ég klessti næstum því á annan þeirra.

Í alvöru, þetta var svo hættulegt. Augljóslega hafa einhverjir samskiptaörðugleikar átt sér stað einhvers staðar en ég hef aldrei upplifað þetta áður og hef í reynd ekki séð þett áður.

Þetta er frekar óásættanlegt. Við fáum ekki skilið hvers vegna starfsmenn mega bara hlaupa yfir brautina á meðan kappakstur er í gangi á henni.

Ég hef ekki hugmynd um hvers vegna það gerðist. Ég er viss um að við fáum einhvers konar útskýringu en þetta má í alvöru ekki gerast aftur,“ sagði Lawson.

