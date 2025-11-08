Norris með níu stiga forskot

Lando Norris, sem keyrir fyrir McLaren, er með níu stiga forystu í keppni ökumanna í Formúlu 1-kappakstrinum eftir sprett dagsins í Sao Paulo.
Norris er í harðri baráttu við liðsfélaga sinn Oscar Piastri um titilinn en Max Verstappen er einnig í samkeppni við þá en hann keyrir fyrir Red Bull.
Piastri keyrði á vegg í þriðju beygju en þar klessti annar ökumaður Sauber, Nico Hulkenberg, einnig á.
Drama in #F1Sprint as Piastri crashes out! 😮#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/rRbfLf6SLQ— Formula 1 (@F1) November 8, 2025
Gabriel Bortoleto frá Brasilíu keyrði á í lokahringnum en það var í lagi með hann.
That was a big crash 💥— Formula 1 (@F1) November 8, 2025
Huge relief to know Gabi is all right 🙏#F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/NNxKKSopr4
Kimi Antonelli loenti í öðru sæti og George Russell, ökumenn MErcedes, lentu í öðru og þriðja sæti.