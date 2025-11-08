Íþróttir | Formúla 1 | mbl | 8.11.2025 | 15:24

Norris með níu stiga forskot

Lando Norris, Kimi Antonelli og George Russell.
Lando Norris, Kimi Antonelli og George Russell. AFP/Miguel SCHINCARIOL /

Lando Norris, sem keyrir fyrir McLaren, er með níu stiga forystu í keppni ökumanna í Formúlu 1-kappakstrinum eftir sprett dagsins í Sao Paulo.

Norris er í harðri baráttu við liðsfélaga sinn Oscar Piastri um titilinn en Max Verstappen er einnig í samkeppni við þá en hann keyrir fyrir Red Bull.

Piastri keyrði á vegg í þriðju beygju en þar klessti annar ökumaður Sauber, Nico Hulkenberg, einnig á.

Gabriel Bortoleto frá Brasilíu keyrði á í lokahringnum en það var í lagi með hann.

  Kimi Antonelli loenti í öðru sæti og George Russell, ökumenn MErcedes, lentu í öðru og þriðja sæti.

