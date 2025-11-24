Enski ökuþórinn Lewis Hamilton segir að þetta tímabil sé hans versta á ferli hans.
Hamilton gekk í raðir Ferrari frá Mercedes fyrir þetta tímabil. Hann hefur ekki enn komist á verðlaunapall og er í 6. sæti í keppni ökuþóra.
„Mér líður hræðilega. Þetta hefur verið mitt versta tímabil hingað til og sama hvað ég reyni þá virðast hlutirnir bara versna. Ég er að reyna allt til að breyta þessu.“
Hamilton skipti yfir til Ferrari frá Mercedes fyrir þetta tímabil. Ferrari er í 4. sæti í keppni bílasmiða.
„Ég veit ekki hversu mörg stig við höfum, en ef áframhald verður á þessari frammistöðu minni þá eigum við enga möguleika,“ sagði Hamilton.