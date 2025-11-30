Norris með Hollendinginn á hælunum

Aðeins nítján stig skilja að fyrsta og þriðja sæti í keppni ökumanna í Formúlu 1-kappakstrinum eftir keppni dagsins í Katar.
Í fyrsta skipti í fimmtán ár geta þrír ökumenn sigrað keppni ökumanna í síðasta kappakstri tímabilsins.
Lando Norris, sem keyrir fyrir McLaren, er enn þá efstur en hollenski Max Verstappen úr Red Bull er tólf stigum á eftir honum eftir að hann stóð uppi sem sigurvegari í keppni dagsins.
Verstappen kom fyrstur í mark, Oscar Piastri liðsfélagi Norris sem er þriðji í keppni ökumanna lenti í öðru sæti í dag og Carlos Sainz kom nokkuð óvænt þriðji í mark.
Norris komst ekki á verðlaunapall en var fjórði.
Ef Norris lendir á verðlaunapalli í Abú Dabí næstu helgi þá verður hann heimsmeistari. Piastri getur tæknilega séð unnið en það er ólíklegt.
Verstappen getur meðal annars orðið heimsmeistari í fimmta skipti ef hann vinnur kappaksturinn næstu helgi og Norris endar í fjórða sæti eða neðar. Farið er yfir möguleika Verstappen á heimasíðu Formúlu 1.