Norris með Hollendinginn á hælunum

Max Verstappen vann kappaksturinn í dag.
Max Verstappen vann kappaksturinn í dag. AFP/Andrej Isakovic

Aðeins nítján stig skilja að fyrsta og þriðja sæti í keppni ökumanna í Formúlu 1-kappakstrinum eftir keppni dagsins í Katar.

Í fyrsta skipti í fimmtán ár geta þrír ökumenn sigrað keppni ökumanna í síðasta kappakstri tímabilsins.

Lando Norris, sem keyrir fyrir McLaren, er enn þá efstur en hollenski Max Verstappen úr Red Bull er tólf stigum á eftir honum eftir að hann stóð uppi sem sigurvegari í keppni dagsins. 

Verstappen kom fyrstur í mark, Oscar Piastri liðsfélagi Norris sem er þriðji í keppni ökumanna lenti í öðru sæti í dag og Carlos Sainz kom nokkuð óvænt þriðji í mark.

Norris komst ekki á verðlaunapall en var fjórði.

Ef Norris lendir á verðlaunapalli í Abú Dabí næstu helgi þá verður hann heimsmeistari. Piastri getur tæknilega séð unnið en það er ólíklegt.

Verstappen getur meðal annars orðið heimsmeistari í fimmta skipti ef hann vinnur kappaksturinn næstu helgi og Norris endar í fjórða sæti eða neðar. Farið er yfir möguleika Verstappen á heimasíðu Formúlu 1.

