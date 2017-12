Auglýsti Barcelonatreyjur merktar Coutinho

Nike setti fyrir slysni auglýsingu á vef sinn í gærkvöldi þar sem boðið var upp á Barcelonatreyjur með Coutinho á bakinu. Boðið var upp á fría merkingu með nafni Brasilíumannsins með hverri keyptri treyju, en auglýsingunni var eytt skömmu síðar.

Coutinho er enn leikmaður Liverpool, þrátt fyrir að Barcelona hafi reynt að fá hann í sínar raðir í sumar. Barcelona er þó ekki búið að gefast upp á að næla í miðjumanninn og færsla gærkvöldsins gerði ekkert til að slá á þann orðróm.

WOW: The Nike store has been updated to accommodate Philippe Coutinho's transfer to Barcelona!



😱😱😱 pic.twitter.com/iJOVKoBVsc