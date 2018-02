Matthías stóð vel í heimsmeistara

Knattspyrnumanninum Matthíasi Vilhjálmssyni er fleira til lista lagt en að spila fótbolta og það sýndi hann í gær. Matthías tók þá þátt í fjöltefli við Norðmanninn Magnus Carlsen, margfaldan heimsmeistara í skák.

Carlsen tefldi þá við tíu manns og meðal þeirra var Matthías, sem stóð vel í Carlsen. Sóknarmaðurinn var annar tveggja sem eftir voru undir lokin. Matthías er sem stendur frá vegna hnémeiðsla, en hann vonast til að vera klár í sumar.

Hér að neðan má sjá mynd sem Matthías setti inn á Instagram-síðu sína.

Playing vs Magnus Carlsen ✅ Nice memory 👌

