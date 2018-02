Matthías loks byrjaður að æfa með bolta

Knattspyrnumaðurinn Matthías Vilhjálmsson er allur að koma til eftir slæm hnémeiðsli sem urðu til þess að hann missti af síðari hluta síðasta tímabils. Matthías sleit þá krossbönd í hné og fór hann í aðgerð fyrir fimm mánuðum.

Matthías hefur síðustu vikur getað hlaupið án verkja, en hann hefur ekki enn mátt æfa með bolta. Sá áfangi náðist hins vegar í dag og eins og gefur að skilja var Matthías alsæll. Hér að neðan má sjá mynd af Matthíasi á æfingunni.

Við myndina skrifaði hann að honum liði eins og krakka, að fá loks að æfa með bolta á grasi í fyrsta skipti í fimm mánuði.

Find the beauty in the small goals said Kobe when he was injured for a long time. He was spot on. Felt like a kid touching a ball for the first time on grass in 5 months 😄 pic.twitter.com/26YgyUSWvO